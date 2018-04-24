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İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de ortaokulda İngilizce öğretmeni genç kadın, evinde göğsünden vurularak öldü, gözaltına alınan eski eşi serbest bırakıld

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

Bahçelievler’de bir ortaokulda İngilizce öğretmenliği yapan genç kadın, evinde tabancayla göğsünden vurularak ölmüş halde bulundu. Olayın intihar olduğunu söyleyen ve polis olan eski eş serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz 10 Nisan Salı günü saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi Tunç Sokak üzerindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Şehit Erhan Bulut Ortaokulu’nda İngilizce öğretmenliği yapan Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu İmran Kandemir (27), polis olan eşiyle 2 yıl önce evlendi. Ancak Kandemir ve eşi Burak T. bir süre önce aralarında çıkan tartışma nedeniyle boşandı. Boşanmalarından birkaç gün sonra Burak T., eski eşi Kandemir’in intihar ettiğini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Kandemir’i tabancayla göğsünden vurulmuş halde buldu. Olayın ardından polis memuru Burak T. gözaltına alınırken, genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, ölen kadının ve eski eşinin el ve parmak izlerini aldı. Silah ise incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

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öğretmen imran kandemir intihar

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Allah rahmet etsin. Çok yazık olmuş. Niye intihar etsin? Şüphelinin polis olduğu durumlarda, olayı araştıracak özel birimler oluşturulmalı...
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