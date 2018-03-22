İmsak vakti 2018: Regaip Kandili orucu için sahur vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

İmsak vakti ne zaman başlar? Ramazan ayı dışında tutulan nafile oruçlarda imsak vaktine göre mi ezana göre mi hareket edilir? Bu soruların sorulma sebebi, Ramazan ayında imsak vakti ile beraber ezan okunması fakat diğer aylarda sabah ezanının daha geç zamanda okunmasıdır. Bu durum bazı durumlarda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Fakat alimler, orucun vaktinin başlamasının ezan okunsa da okunmasada imsak vakti ile başladığını belirtiyor.

Bu akşam Regaip Kandili. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan mübarek üç ayların ilk kandil gecesi bu akşam idrak edilecek. Recep ayının ilk cuma gecesi, yani 22 Mart Perşembe'yi 23 Mart Cuma'ya bağlayan gece Regaip Kandili'dir. Bu mübarek geceyi değerlendirmek isteyenler, gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle geçirmek istiyorlar. Oruç tutmak için ise imsak vakti, sahur vakti, iftar vakti nedir merak ediyorlar. Peki ramazan ayı dışında tutulan oruclarda imsak vaktine göre mi yoksa ezana göre mi hareket edilmesi gerekir. İşte diyanetin il il imsak, sahur ve iftar vakti..

Bu akşam dualarla, ibadetlerle ifa edilecek Regaip Kandili için gündüz oruç tutmak isteyenler imsak vaktini araştıyordu. İmsak vakti ile başlayan oruç, akşam ezanına kadar sürer. Ankara'da imsak vakti 05.17 iken iftar vakti 19.10 olarak geçiyor. İstanbul'da ise imsak vakti 5.31'de iftar vakti ise 19.26 olarak geçiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kendi şehirinizdeki ilçenizdeki imsak va iftar vakitlerini Diyanet'in sayfasından öğrenebilirsiniz.

Ezan imsak vaktinin girmesiyle okunmuşsa, okunur okunmaz yeme ve içmeyi bırakmak gerekir. Aksi hâlde oruç bozulabilir. En doğrusu ezandan önce yeme içme işini bırakmaktır.

Hanefi mezhebinde, sabah namazını biraz geç kılmak faziletli olduğundan, Ramazan ayı dışında ezanı imsak vaktinden sonra okuyup namaza başlamaktadırlar. Ancak Ramazan ayında imsak vaktinin girdiğini haber vermek için erken okunmaktadır.

NAFİLE ORUÇ NEDİR?

Peygamber Efendimizin Ramazan ayının dışında tutmuş olduğu oruçlar vardır. Bu oruçlar genel anlamıyla nâfile oruçlardır. Yani farz olmayan oruçlardır. Nafile ibadetlere, sünnet, müstehap ve mendup da denir.

Esas olarak nafile ibadetler, yapıldığı zaman sevap kazanılan, yapılmadığı zaman da bir cezası gerekmeyen şeylerdir.

Yoksa nafile Türkçede kullanıldığı gibi “gereksiz, faydasız, boş şeyler” anlamında davranışlar değildir.

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem, bu anlamda yıl içinde belli aylarda ve günlerde nafile oruçlar tutmuş, tutulmasını tavsiye etmiş, fazilet ve sevabından söz etmiştir. Sahabiler de Resulullah’tan gördükleri biçimde bu oruçları tutmuşlardır. Efendimizin bizzat uygulamaları olduğu ile alakalı pek çok rivayet mevcuttur:

Muharrem ayının 9 ve 10. veya 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. Bu oruca Aşûra Orucu denir.

Her kamerî ayın 13, 14 ve 15. günü tutulan oruçlar menduptur. Bu günlere eyyâm-ı bîz denir.

Her haftanın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutmak sünnettir. (Tirmizi, Savm,44; Nesai,sıyam, 36, 70; İbn Mace, Sıyam, 42)

Ramazanı tâkib eden Şevval ayında altı gün oruç tutmak da menduptur.

"Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den altı gün katarsa, bütün seneyi (sevabca) oruçlu geçirmiş gibi olur." (Müslim, Sıyâm: 204; Tirmizî, Savm: 53; Ebu Dâvud, Savm: 58)

Yukarıda sayılan vakitler dışında, kerahet olmayan günlerde oruç tutmak ise nâfiledir. Nafilenin mânası, farz ve vâcibden ayrı olarak, hiçbir dinî mükellefiyet olmaksızın, sırf fazilet ve sevab için yapılan ibâdet demektir.