HABER

İmsak vakti 2018: Regaip Kandili orucu için sahur vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

İmsak vakti, orucun başladığı vakittir. Bugün 22 Mart Perşembe gecesi Regaip Kandili idrak edilecek. Gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirmek isteyenler, imsak vakti, sahur vakti, iftar vakti ne zaman merak edip araştırıyorlar. Ayrıca ramazan dışında tutulan oruçta imsak vaktine göre mi ezana göre mi hareket edilmesi gerekiyor? İşte diyanete göre İstanbul, Ankara başta olmak üzere imsak ve iftar vakitleri...

İmsak vakti 2018: Regaip Kandili orucu için sahur vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

Bu akşam Regaip Kandili. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan mübarek üç ayların ilk kandil gecesi bu akşam idrak edilecek. Recep ayının ilk cuma gecesi, yani 22 Mart Perşembe'yi 23 Mart Cuma'ya bağlayan gece Regaip Kandili'dir. Bu mübarek geceyi değerlendirmek isteyenler, gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle geçirmek istiyorlar. Oruç tutmak için ise imsak vakti, sahur vakti, iftar vakti nedir merak ediyorlar. Peki ramazan ayı dışında tutulan oruclarda imsak vaktine göre mi yoksa ezana göre mi hareket edilmesi gerekir. İşte diyanetin il il imsak, sahur ve iftar vakti..

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR? İMSAKLA MI EZANLA MI?

İmsak vakti ne zaman başlar? Ramazan ayı dışında tutulan nafile oruçlarda imsak vaktine göre mi ezana göre mi hareket edilir? Bu soruların sorulma sebebi, Ramazan ayında imsak vakti ile beraber ezan okunması fakat diğer aylarda sabah ezanının daha geç zamanda okunmasıdır. Bu durum bazı durumlarda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Fakat alimler, orucun vaktinin başlamasının ezan okunsa da okunmasada imsak vakti ile başladığını belirtiyor.

Hanefi mezhebinde, sabah namazını biraz geç kılmak faziletli olduğundan, Ramazan ayı dışında ezanı imsak vaktinden sonra okuyup namaza başlamaktadırlar. Ancak Ramazan ayında imsak vaktinin girdiğini haber vermek için erken okunmaktadır.

Ezan imsak vaktinin girmesiyle okunmuşsa, okunur okunmaz yeme ve içmeyi bırakmak gerekir. Aksi hâlde oruç bozulabilir. En doğrusu ezandan önce yeme içme işini bırakmaktır.

İmsak vakti girdiği hâlde, "ezan okunurken yiyip içebilirim" zannıyla ezan okunurken yiyip içen, bir gün kaza orucu tutmalıdır.

DİYANETE GÖRE İMSAK - İFTAR VAKİTLERİ

Bu akşam dualarla, ibadetlerle ifa edilecek Regaip Kandili için gündüz oruç tutmak isteyenler imsak vaktini araştıyordu. İmsak vakti ile başlayan oruç, akşam ezanına kadar sürer. Ankara'da imsak vakti 05.17 iken iftar vakti 19.10 olarak geçiyor. İstanbul'da ise imsak vakti 5.31'de iftar vakti ise 19.26 olarak geçiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kendi şehirinizdeki ilçenizdeki imsak va iftar vakitlerini Diyanet'in sayfasından öğrenebilirsiniz.

İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ 2018

NAFİLE ORUÇ NEDİR?

Peygamber Efendimizin Ramazan ayının dışında tutmuş olduğu oruçlar vardır. Bu oruçlar genel anlamıyla nâfile oruçlardır. Yani farz olmayan oruçlardır. Nafile ibadetlere, sünnet, müstehap ve mendup da denir.

Esas olarak nafile ibadetler, yapıldığı zaman sevap kazanılan, yapılmadığı zaman da bir cezası gerekmeyen şeylerdir.

Yoksa nafile Türkçede kullanıldığı gibi “gereksiz, faydasız, boş şeyler” anlamında davranışlar değildir.

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem, bu anlamda yıl içinde belli aylarda ve günlerde nafile oruçlar tutmuş, tutulmasını tavsiye etmiş, fazilet ve sevabından söz etmiştir. Sahabiler de Resulullah’tan gördükleri biçimde bu oruçları tutmuşlardır. Efendimizin bizzat uygulamaları olduğu ile alakalı pek çok rivayet mevcuttur:

  • Muharrem ayının 9 ve 10. veya 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. Bu oruca Aşûra Orucu denir.

  • Her kamerî ayın 13, 14 ve 15. günü tutulan oruçlar menduptur. Bu günlere eyyâm-ı bîz denir.

  • Her haftanın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutmak sünnettir. (Tirmizi, Savm,44; Nesai,sıyam, 36, 70; İbn Mace, Sıyam, 42)

Ramazanı tâkib eden Şevval ayında altı gün oruç tutmak da menduptur.

"Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den altı gün katarsa, bütün seneyi (sevabca) oruçlu geçirmiş gibi olur." (Müslim, Sıyâm: 204; Tirmizî, Savm: 53; Ebu Dâvud, Savm: 58)

Yukarıda sayılan vakitler dışında, kerahet olmayan günlerde oruç tutmak ise nâfiledir. Nafilenin mânası, farz ve vâcibden ayrı olarak, hiçbir dinî mükellefiyet olmaksızın, sırf fazilet ve sevab için yapılan ibâdet demektir.

Ankara'da operasyon!Ankara'da operasyon!
Vali'nin Zülfikar'lı vedasıVali'nin Zülfikar'lı vedası
ABD'de patlama! Yaralılar varABD'de patlama! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
imsak vakti imsak vakitleri imsak vakti 2018 sahur vakti iftar vakti diyanet Regaip Kandili

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arabasını gören şok yaşadı!

Arabasını gören şok yaşadı!

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.