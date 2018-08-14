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İmza günündeki tüm geliri Hayvanseverler Derneğine bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:30 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde Doç.

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN'in Anamur ilçesinde Doç. Dr. Müzikolog Sabri Uysal, 'Yarenlik Edelim Dedik' isimli kitabının imza gününden elde ettiği tüm geliri, Anamur Hayvanseverler Derneği'ne bağışladı. Anamur'daki geçen 71 Yörük hikayesinin yer aldığı kitabın imza günü; Belediye Başkanı Mehmet Türe, Meclis Üyeleri Ali Rıza Kibrit, Ahmet Öğür ve Hayvanseverler Derneği Başkanı Veteriner Hekim Ali Kubilay Erdal ile yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Belediye Toplantı Salonu'nda yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözünü anımsatan Belediye Kültür Müdürlüğü Sorumlusu Yaşar Yiğit, yörük kültürünün Atatürk tarafından da tescillendiğini vurguladı. Belediye Başkanı Mehmlet Türe ise ilçedeki kültürel etkinliklere her zaman destek vereceklerinin altını çizerek, Doç. Dr. Müzikolog Sabri Uysal'a teşekkür etti. 'Yarenlik Olsun Dedik' isimli kitabını hem stresli bir ortamdan uzak kalmak için hem de yeni neslin atalarının esprili yönlerine sahip çıkmasına öncülük etmek için yazdığını söyleyen Uysal da, kitabının ilk imza gününden elde edilen gelirin tamamını Anamur Hayvanseverler Derneği'ne bağışladığını açıkladı. Programda Uysal'ın Dortmund Üniversitesi'nden öğrencisi olan Nalan Hacıhüseyinoğlu ile yaptığı düetler de ayakta alkışlandı.

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