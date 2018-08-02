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"İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce: - "İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır"

CHP'li Muharrem İnce, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili, "İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır." ifadesini kullandı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır." paylaşımında bulundu.

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Olağanüstü Kurultay CHP CHP'li Muharrem İnce

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