İnanılmaz hata! 4 çocuk nüfusa yanlışlıkla 'evli' yazıldı

İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü akıl almaz bir hataya imza attı. Suriye'nin İdlib kentinden Torbalı'ya göç eden ve 7 üyesi bulunan Elşahin ailesinin 4 üyesine hatalı kimlik çıkarıldı. Yaşları 8 ila 18 arasında değişen 4 çocuğun nüfus kayıt örneklerinde medeni durumlarının 'Evli' olarak gösterilmesi ilçedeki birçok kurumu da teyakkuza geçirdi.

Çocuk gelin vakalarının bir benzerinin yaşandığı ihtimali üzerine düğmeye basan Sosyal Hizmetler Torbalı İlçe Müdürlüğü, ilk olarak 8 yaşındaki Mehe Elşahin, 13 yaşındaki Halid Elşahin, 15 yaşındaki Kusay Elşahin ve 17 yaşındaki Nuf Elşahin'in ikamet ettiği Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Remzi Avcı ile iletişime geçti.

YAZIŞMALAR BAŞLADI

Bu gelişme üzerine sistemdeki kayıt örneklerini inceleyen Muhtar Avcı, Mehe, Halid, Kusay ve Nuf'un sicil örneklerinde de evli olduklarını saptadı.

Hatanın İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirleyen Sosyal Hizmetler Torbalı İlçe Müdürlüğü, bu kurumla yazışmalara başladı.

KİMSE FARK ETMEDİ

Yaşları küçük olan çocukların medeni durumunun düzeltilmesi adına girişimlerde bulunulduğu öğrenilirken, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından derin bir nefes alındı. Öte yandan çocukların annesi 36 yaşındaki Tevahil El Ali, "Bu hatanın düzeltilmesini istiyoruz. Daha önce bayram tatili nedeniyle Suriye'ye gittik ve belgelerimiz işlemlerden geçmesine rağmen hiçbir şekilde fark edilmedi. Sonradan öğrendim ki, 6 çocuğumdan 4 tanesi medeni kayıtlarda 'Evli' görünüyor. Üstelik yaşları küçük. Bu nedenle çok zorluk yaşıyoruz" diye konuştu.

(YENİ ASIR)

