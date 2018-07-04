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İNATÇI SÜRÜCÜLER GİŞEDE SIKIŞTI -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA Bahçeşehir'de iki sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldı.  Olay saat 14.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule Gişelerde meydana geldi.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Bahçeşehir'de iki sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldı.

Olay saat 14.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule Gişelerde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü aynı gişeden geçmek isteyince gişelerde sıkıştı. Kaza nedeniyle 2 otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücüler yara almadan kurtuldu.

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