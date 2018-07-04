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İnatçı sürücüler gişede sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

BAHCEŞEHİR'de iki sürücü aynı gişeden geçmek  isteyince sıkışıp kaldı.  Olay saat 14.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule Gişelerde meydana geldi.

İnatçı sürücüler gişede sıkıştı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) BAHCEŞEHİR'de iki sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldı.

Olay saat 14.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule Gişelerde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü aynı gişeden geçmek isteyince gişelerde sıkıştı. Kaza nedeniyle 2 otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücüler yara almadan kurtuldu.

(FOTOĞRAF)

İnatçı sürücüler gişede sıkıştıİnatçı sürücüler gişede sıkıştıİnatçı sürücüler gişede sıkıştıİnatçı sürücüler gişede sıkıştı

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