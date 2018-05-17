İnce, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ekonomi alarm veriyor, döviz durdurulamıyor. Böyle bir durumda ben cumhurbaşkanı olacağım. Ben çok büyük bir zorlukla karşı karşıya olacağını biliyorum. Bunun farkındayım, bilincindeyim ama bu ürkütmüyor beni. Kuralları doğru koyarsak, bu işin içinden çıkabiliriz." dedi. İnce, FOX TV'de yayınlanan "Liderler FOX'ta" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden bahseden İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisini evine davet ettiğini, "Araştırdık, araştırmalar yaptık, çalıştık, kamuoyunu ve sokağı dinledik. Senin aday olmanın doğrusu olduğunu düşündük." dediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, karşısına iki kez genel başkanlık için aday olmuş, rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesiyle çok büyük bir centilmenlik gösterdiğini ifade eden İnce, 4 Mayıs’tan itibaren 14 miting yaptığını ve aralıksız çalıştığını belirtti. Türkiye'de hukukun güvenilirliğinin sorgulanır hale geldiği savunan İnce, şöyle konuştu:

"Türkiye’de şu anda anayasa, bizzat Anayasa Mahkemesi tarafından rafa kaldırılmış bir durum var. Türkiye’de sınırlar çizilmiş falan değil, bir kişinin sınırları var, her şeyi o belirliyor. 2002'den beri Meclis'teyim, 22. dönem Parlamentosunda komisyonda çok tartışmalar yaptım. Çok geri adım attırdık. Bugün öyle bir durum yok, bugün Türkiye’de yargıyı, yasamayı, yürütmeyi tek başına kontrol eden bir kişi var." Türkiye'de kuralların işlemediğini öne süren İnce, "Böyle bir durumda ekonomi alarm veriyor, döviz durdurulamıyor. Böyle bir durumda ben cumhurbaşkanı olacağım. Ben çok büyük bir zorlukla karşı karşıya olacağını biliyorum. Bunun farkındayım, bilincindeyim ama bu ürkütmüyor beni. Kuralları doğru koyarsak, bu işin içinden çıkabiliriz. Örneğin, şu anda bütçe yapma yetkisini veriyor mu cumhurbaşkanına? Evet. Yani 81 milyonun bütçesini tek başına karar verme hakkı var mı? Var. Bu millet bu hakkı referandumda bir kişiye verdi, ne yazık ki verdi. Ben bu yetkiyi kullanmayacağım. Ben bu yetkiyi Meclis'e devredeceğim. 600 kişi karar versin buna." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, 2018’in ilk 4 ayında harcanan örtülü ödenek miktarının 747 milyon lira olduğunu belirterek, bunun milletvekillerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi. TBMM'nin en önemli görevinin bütçe yapmak olduğunu düşündüğünü dile getiren İnce, "Bu milletin, 81 milyonun parasına puluna sahip çıkmaktan, ona harcamaktan daha önemli bir görev olabilir mi? Bu görevini devretti Meclis. Bu görev bir kişide şu anda. Ben o görevi kullanmayacağım." dedi. Cumhurbaşkanı adayı İnce, sistemin kişiler üzerine kurulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir düzen üzerine kurulmalı, denetlemeyi ve şeffaflığı, hesap verilebilirliği objektif kriterlere bağlamamız lazım. Bütün bunları yaparsanız kişi istese de tek adam olamaz. O yüzden kuralları peşin koymamız lazım." şeklinde konuştu. - "Siyaseti hep bir ilke üzerine yaptım" İnce, "HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında sergilediği tavrın" hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Ben 16 yıl milletvekilliği, 4 yıl il başkanlığı yaptım. Siyaseti hep bir ilke üzerine yaptım. Yani dokunulmazlıklar konusunda, 'ben hayır dersem HDP ve Kürtlerle aynı noktaya düşerim.' şeklinde bakmam konuya. Ya da 'Kürtlere göz kırpayım. Yarın bunlar bana lazım olur.' Böyle bir siyaset anlayışım yok benim. Eğer bir doğru varsa, CHP doğru yaparsa desteklerim, yanlış yaparsa 'bu yanlış' derim. Siyaseti hep böyle yaptım ben. Partide pek çok konuda baş kaldırmışımdır. Dokunulmazlıklar konusu güdeme geldiğinde 'ya ben şimdi Kürtlerin gönlünü alayım. Yarın cumhurbaşkanı adayı olurum, onlar da bana oy verirler' diye bir hesabım yoktu. Böyle bir düşüncem yoktu. Çünkü, o zaman daha belli değildi bunların hiçbiri. İlkeyi doğru koyarsanız sonuçta kazanırsınız ve çözersiniz"

Cumhurbaşkanı adayları olarak birbirleriyle yarıştıklarını, rakip olduklarını, düşman olmadıklarını, bu milleti barıştırmaya, uzlaştırmaya, sorunlarını çözmeye talip olduğunu belirtti. Muharrem İnce, bir soru üzerine Kürt bir başkan yardımcısının olabileceğini dile getirerek, "Öyle büyük yetkiler verilmiş ki Anayasa'da, yardımcı sayısında sınır yok. Neden muhafazakar bir kişi benim yanımda başkan yardımcısı olmasın? Ben zaten muhafazakar bir ailenin, solcu bir çocuğuyum." dedi. Ana dilde eğitimi siyasetçilerin ve gazetecilerin tartışmasını doğru bulmadığını vurgulayan İnce, bu konunun pedagogların, eğitimcilerin ve uzmanların işi olduğunu ifade etti. - "Seçilirsem OHAL'i kaldıracağım Muharrem İnce, seçilmesi halinde OHAL'i hemen kaldıracağını, çünkü bunun Türkiye'de hiç kimsenin işine yaramadığını söyledi. Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelirse ülkenin ekonomisinin ayağa kalkacağını, eğitime kaynak aktarılabileceğini belirten İnce, "Merkez Bankası Başkanı'nı, bir siyasi partinin genel merkezine çağırıp bilgi almak, ona talimat vermek Türkiye'yi küçük düşürmektir, iş adamlarını zora sokmaktır, doların, avronun yükselmesi demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçilirse şeffaf, hesap verebilir bir cumhurbaşkanı olacağını, 24 Haziran akşamı hiçbir şey yapmasa doların kendiliğinden düşeceğini, çünkü güven geleceğini savunan İnce, şöyle devam etti: "Siyasallaşmış bir din, siyasallaşmış bir eğitim, siyasallaşmış bir ordu ve siyasallaşmış bir ekonomi yönetimi. Ordu da öyle. Ne işi var Genelkurmay Başkanının aday olur veya olmaz Sayın Abdullah Gül'ün evinin bahçesine helikopter ile iniyor. Kimsin sen? Ne zannediyorsun kendini? Sök apoletlerini, giy kravatını, gel o zaman aday ol çık karşımıza. Düşünebiliyor musun Türkiye'nin durumunu? Her şey siyasallaşmış." "Seçilirseniz, mevcut Genelkurmay Başkanı ile ilişkiniz ne düzeyde olacak?" sorusu üzerine İnce, "Geçici süreli tabii ki çalışırız. O yapıdaki insanlarla çalışmam mümkün değil." dedi. Türkiye'de bu yapının değişmesi gerektiğini, ikinci tura Meral Akşener veya Temel Karamollaoğlu'nun kalması halinde yardımcı olacağını belirten İnce, "Bu yapı Türkiye'yi bataklığa sürüklüyor. Aynı desteği onlardan da beklerim tabii." ifadesini kullandı.