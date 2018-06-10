İnce, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "apoletlerini sökerim" sözlerine ilişkin, "Sözümün arkasındayım, Allah'ın izniyle milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde emekli edeceğim. Bu kadar basit." dedi. NTV'nin canlı yayın konuğu olan İnce, toplumun barışa, huzura, gülümsemeye, hayal kurmaya ihtiyacının olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 16 yılda toplumu gerdiğini söyledi. Mizahın, siyasetin vazgeçilmezi olduğunu aktaran İnce, "Mizah yoksa meydanlarda 'tezek' dersiniz, 'cibilliyetsiz' dersiniz, 'çöp' dersiniz. Bu, mizah yönü olmayanların işidir. Oysa siyasette karşıdakini iğnelerken, ona laf söylerken esprili yanıt vermeniz, kabalaşmamanız lazım." diye konuştu. Seçim çalışmalarını partiden bağımsız olarak yıllardır birlikte çalıştığı bir ekiple yürüttüğünü anlatan İnce, 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkarıp Türk bayrağını taktığını ifade etti. - Kandil operasyonu Kandil'e yönelik operasyonla ilgili görüşü sorulan İnce, şöyle devam etti:

"Çok üzülüyorum buna. Diyelim ki Kandil'e operasyon yapacaksınız, davulla zurnayla operasyon olur mu? Bu, 'kaçın, orayı, terk edin, biz geliyoruz.' demektir. Erdoğan'ın derdi, Kandil mandil değil, Erdoğan'ın derdi seçim. 'Kandil'den oy devşirir miyim?' hesabıdır bu. Buna üzülüyorum. Bu devlet adamlığı değildir. Bu siyasetçiliktir. Siyasetçi gelecek seçimleri, devlet adamlığı gelecek nesilleri düşünür. Madem yapacaksın, gidersin, yaparsın. Senin bunu meydanlarda konuşman, derdin milliyetçi duyguları körükleyerek, oy devşirmektir. Yapamayacağını bal gibi de biliyorum." İnce, "Operasyona karşı mısınız?" sorusu üzerine, karşı olup olmama konusunu tartışmadığını anlatarak, davulla zurnaya operasyonun duyurulmasının yanlış olduğunu, bunun sıcak siyasetin bir parçası olacağını söylediğini aktardı. Muharrem İnce, İran ve ABD ile anlaşmadan bu operasyonun yapılamayacağını herkesin bildiğini, bunun siyasette kullanılmasının orduyu da devleti de küçük düşürdüğünü savundu. İnce, bu tür açıklamaların seçime yönelik olduğunu belirterek, "Seçime 24 saat kala, 48 saat kala operasyon yapacaksın da niye bir ay öncesinden duyuruyorsun. Derdin operasyon yapmak mı sandıktan oy almak mı? Bunun sağlıklı bir tartışma ortamı olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

- FETÖ elebaşının iadesine ilişkin iddialar Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine yönelik iddiaları ve sonraki sürecin hatırlatılması üzerine İnce, bu beyanlarının ardından davet üzerine bakanlığa giden bir grup arkadaşının rapor hazırladığını ifade etti. İnce, hükümet yetkililerinin Gülen'in iadesi için 120, 125, 85 klasör belgeden söz ettiğine dikkati çekerek, "Arkadaşlarımız dediler ki 27 klasör. Çünkü her klasörden 3 nüsha yapılmış, dolayısıyla 85 klasör dediklerine bakmayın, 27 klasör var ortada." dedi. Muharrem İnce, iade talebiyle ilgili 7 dosya bulunduğunu, bunların 4'ünün 15 Temmuz öncesindeki olaylarla ilgili olduğunu savundu. Bu dosyalar arasında Selam Tevhid dosyası ile Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının çalınması dosyalarının da yer aldığını belirten İnce, söz konusu dosyalarla ilgili iade taleplerinin 7 ay bekletilip 15 Temmuz'dan hemen sonra gönderildiğini ileri sürdü. - "ABD iade ile ilgili kesin delil istiyor"

İnce, ABD'nin iadeyle ilgili kesin delil istediğini dile getirerek, "ABD diyor ki soruları çalanlarla Gülen arasında kesin delil koy diyor, hükümet bu delili ortaya koyamamış. Ortada delil yok. ABD, 'Adil Öksüz'ü elinden neden kaçırdın?' diyor. Amerika Birleşik Devletleri, Gülen'in vermek istemiyor. Erdoğan da almak istemiyor." ifadelerini kullandı. ABD'den bu konuyla ilgili kendisini kimin aradığı sorulan İnce, "Siz gazeteci olarak kaynakları söylüyor musunuz? Yeni alacağım bilgi varsa, kaynağımı neden söyleyeyim." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu bilgiyi CHP'nin ABD'deki temsilcisinin verdiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan İnce, "İstediği gibi düşünebilir o. Bunlara cevap versin. Kimden bilgi aldığım onu ilgilendirmez. Benim sorduğum soru, Gülen'in iadesini neden 7 ay beklettiniz, neden bakanlıkta dosya durdu? Sen mi talimat verdin, Adalet Bakanı mı talimat verdi? Başka soruya gerek yok. Her şey burada gizlidir." değerlendirmesinde bulundu. - "Apolet sökerim demekle emekli ederim demek aynı şey"

Muharrem İnce, "FETÖ ile mücadeleye nasıl bakıyorsunuz? 'Devletten tam anlamıyla temizlendi' diyebilir misiniz?" sorusunu, "FETÖ'yü temizlesek AKP'nin yarısı gider zaten. Bunları bütün millet biliyor. FETÖ ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ettiler. 12 yıl birlikte ortaklık yaptılar, 15 kat büyüttüler FETÖ'yü." diye cevapladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "FETÖ'nün hala sosyal medya üzerinden subliminal mesajlar vererek darbe çağrısı yaptığı" yönündeki açıklamaları hatırlatılan İnce, "Bunları bir kenara bırakalım. FETÖ, IŞİD, PKK her tür terörle mücadeleyi en kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Kesintisiz, ciddi, pazarlık yapmadan." dedi. İnce, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le ilgili "apolet sökme" ifadelerinin sorulması üzerine, şöyle devam etti: "Apolet sökerim demekle 30 Ağustos'ta emekli ederim demek aynı şey. Söylem biçimi farklı olabilir ama orada Erdoğan orduyu, bayrağı övmüyor. Orada Erdoğan kahramanlık anlatmıyor. Orada Erdoğan, Muharrem İnce'yi yani siyasi rakibini eleştiriyor. Paşa da alkışlıyor. Bunu yapamaz, buna hakkı yok. Orduya siyaset girerse bu ülkenin paşaları, generalleri siyasi parti iftarlarında alkış yaparlarsa, bu orduya saygı, güven kalmaz. O paşa, yetenekli, birikimli, donanımlı bir paşa olabilir. Ödül zamanı ödül, ceza zamanı ceza. Devlet böyle yönetilir."