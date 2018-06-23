İnce, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yöneteceğimiz Türkiye'de intikam olmayacak. Rövanş olmayacak, devr-i sabık olmayacak. Bu demek değil ki bunlardan hesap sorulmayacak. Şöyle bir cumhurbaşkanı olacağım, halkını bilen, hakkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı ama gerektiğinde haddini de bildiren bir cumhurbaşkanı." dedi. İnce, Halk TV'de canlı yayınlanan Halk Arenası Programı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İzmir başta olmak üzere mitinglerinde büyük kalabalıkların oluştuğunu anlatan İnce, "4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olduğumda şöyle düşündüm; 'ikinci tura bu işi bırakırsak, ikinci turda başa baş bir yarış yaparız.' Böyle başladım ama bugün bu noktada değilim. Bunun pazar günü birinci turda halledilebileceğine inanıyorum. 81 milyon merak etmesin, artık asla bugünkü gibi bir Türkiye olmayacak." diye konuştu. Artık insanların bir umudu olduğunu dile getiren İnce, umutların tazelendiğini, yeşerdiğini ve insanların kazanmaya yakın olduğunu hissettiğini söyledi.

- "Sandık başından ayrılmayın" İnce, karşı tarafta bir telaş olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Abuk sabuk işlerle uğraşıyorlar, 5 yaşından beri hayatımı sorgulamışlar. Boş işlerle uğraşıyorlar. Yandaş medyada hakkımda haberler yaptırıyorlar. İnsanlar inanmayınca tutmuyor. Bunun sokak diliyle özeti şudur; Tarzan zorda. Bunlara kimsenin kulak asmamasını istiyorum. Yok ses kaydı, bilmem ne... Bu ses kaydı, telefon dinleme, FETÖ'lerin eseriydi. FETÖ'cülerden mi öğrendiniz? Benim size anlatacağım şu; 106 mitingde saatlerce beni beklediniz ama işimiz henüz bitmedi. Yarın İstanbul mitingine sürünerek geleceğim ama yine geleceğim. Saat 13.00'te başlayacak, belki biraz sarkabilir. Yağmur yağarsa da yağmurun altında şemsiyesiz konuşacağım." İzmir'de ve Ankara'daki mitinglerine TRT'nin bir dakika yer vermediğini savunan İnce, anayasada TRT'nin tarafsız olduğunun yazdığını kaydetti. "Tayyip Erdoğan, devletin uçağı ve helikopteri ile propaganda yapıyor. Son 10 günde yasak, suç. Ben de buraya uçakla geldim ama sizin verdiğiniz paralarla kiraladığım uçakla geldim." diyen İnce, seçim sonrası Recep Tayyip Erdoğan'ın önde gösterildiği haberler yapılacağını ileri sürdü.

- "YSK'nın önünde oturacağım" Programın sunucusu Uğur Dündar'ın kendisine "Anadolu Ajansı'nda 7-8 özel görevlinin hiç durmadan bir hazırlık yaptığı" şeklinde ihbar geldiğini söylediği İnce, "Bütün bunlar doğrudur." iddiasında bulundu. İnce, 24 Haziran Pazar günü yapılması gerekenleri sıralayarak, şöyle devam etti: "Sizden istedikleri şey şu aslında; 'Erdoğan 65, İnce 20-15' diyecek. Siz moralinizi bozacaksınız, sandıkları terk edeceksiniz onlar da çalacak. Plan bu. Sizlerden istediğim cumartesi akşamdan, gün ışımadan gidin, okulların bahçesinde yatın. Sandık başından ayrılmayın, sonra seçim kurullarının önüne gidin ve ayrılmayın. Ben pazar sabahı Yalova'da oyumu kullanıp, Ankara'ya gidip, YSK'nın önüne bir sandalye koyup, orada bekleyeceğim. Yalova'daki ikinci belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz? Orada 48 saat bir sandalyenin üstünde oturmuştum, şimdi YSK'nın önünde oturacağım. Benim görevim, miting yapmaktı, sizin göreviniz meydanları süslemekti, şimdi sizin görevleriniz sandıkları korumak, seçim kurullarının önüne gidip 'oradayım' demek. Benim görevim de avukatlarla birlikte YSK'nın önüne gitmek. Bu seçim, eskinin son seçimi, yenin ilk seçimi."

Uğur Dündar'ın kendilerine "interneti yavaşlatma, sosyal medyayı karartma" gibi ihbarlar geldiğini anlatması üzerine İnce, vatandaşların korkmaması gerektiğini aktardı. Anket şirketlerinin kendi oyu için "yüzde 24" yazdığını belirten İnce, "Öyle bir şey yok. İstanbul'da 16 ilçede miting yaptık, fotoğraflarına bakın göreceksiniz. İzmir. Hatay, Rize mitinglerine bakın. Yarın 107 miting ile bitiriyoruz. 12 vilayete gidemedik, oralara da inşallah cumhurbaşkanı olarak gideceğim. Bir rüzgar var, toparladık ortalık böyle bir şey değil bu. Dip dalgası diyorduk ya o da değil. Bu Tsunami. Bu beni emin olun uykularımı kaçırıyor. Sorumluluk duygusu, 'Eyvah' diyorum ekonomik kriz kapıda, çare olmam lazım, iddia koyduk ortaya. Bunu yapacak mıyız? Allah'ın izniyle yapacağız kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu. - "Eğitimde ve sınav sisteminde de uzlaşacağız" Kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bay Muharrem" şeklinde hitap etmesine değinen İnce, "Burada ima var. O, 'bay' derken, elit, seçkinci diyor. Halbuki Fatihli olan benim, Nişantaşılı olan Erdoğan. Gariban olan benim, saraylı o." dedi.