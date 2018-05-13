İnce: Derdim Erdoğan'ı indirmek değil, doları, faizi indirmek (2)

SOMA'DA MADEN ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırkağaç'tan sonra Soma'ya geçti. 301 madencinin ölümünün 4'üncü yıldönümünde madenci şehitliğini ziyaret eden İnce, burada dua etti, mezarlara karanfil bıraktı. İnce, daha sonra Eti Linyit İşletmeleri önüne geçti ve burada çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı korteje katıldı. Beş Yol Meydanı'ndaki madenci anıtına çiçek bırakan, kasket takan Muharrem İnce, mitingin yapılacağı alana kadar madenci aileleriyle birlikte yürüdü.

'O TEKME ATANDAN HESAP SORMAZSAM NAMERDİM'

Mitingde vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, "Bugün Türkiye'nin yas günü, acınızı paylaşmak için geldim. Maden şehitlerimizin eşleri, bazılarının oğlu oradaydı, bazılarının da eşi oradaydı. Şunu söyleyeyim; 4 Mayıs'tan beri Türkiye'yi barıştırmak için, bir arada tutmak için çaba gösteriyorum. Asla intikam peşinde, rövanş peşinde değilim, ama bir şey hariç, o tekme atma olayı var ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler. O tekme atandan hesap sormazsam, namerdim" dedi.