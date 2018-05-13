HABER

İnce: Derdim Erdoğan'ı indirmek değil, doları, faizi indirmek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

SOMA'DA MADEN ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırkağaç'tan sonra Soma'ya geçti. 301 madencinin ölümünün 4'üncü yıldönümünde madenci şehitliğini ziyaret eden İnce, burada dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

SOMA'DA MADEN ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırkağaç'tan sonra Soma'ya geçti. 301 madencinin ölümünün 4'üncü yıldönümünde madenci şehitliğini ziyaret eden İnce, burada dua etti, mezarlara karanfil bıraktı. İnce, daha sonra Eti Linyit İşletmeleri önüne geçti ve burada çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı korteje katıldı. Beş Yol Meydanı'ndaki madenci anıtına çiçek bırakan, kasket takan Muharrem İnce, mitingin yapılacağı alana kadar madenci aileleriyle birlikte yürüdü.

'O TEKME ATANDAN HESAP SORMAZSAM NAMERDİM'

Mitingde vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, "Bugün Türkiye'nin yas günü, acınızı paylaşmak için geldim. Maden şehitlerimizin eşleri, bazılarının oğlu oradaydı, bazılarının da eşi oradaydı. Şunu söyleyeyim; 4 Mayıs'tan beri Türkiye'yi barıştırmak için, bir arada tutmak için çaba gösteriyorum. Asla intikam peşinde, rövanş peşinde değilim, ama bir şey hariç, o tekme atma olayı var ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler. O tekme atandan hesap sormazsam, namerdim" dedi.

'BÜTÜN ANNELERİN GÖZYAŞINI DİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anneler Günü'nde bugün çok hoşuma giden söz oldu. 'Bir evde anne varsa, önce bayat ekmek yenir tasarruf için. Bir evde anne yoksa, taze ekmek bile bayat gelir insana'. Bütün annelerin gözyaşını dindirmek için acılarına ortak olmak için var gücümüzle çalışacağız. 3 yıldır davalar sürüyor. Hala sonuçlanmamış, hala tazminatlar ödenmemiş yazıktır, günahtır. Her şeye para buluyorsunuz da Soma'ya mı bulamıyorsunuz? Size söz. Bu ülkede barışık olacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Meydanlarda görüyorum, bu iş tamam aslında" şeklinde konuştu.

Taylan YILDIRIM - İlker KILIÇARSLAN - Şevket YILMAZ - Serkan ÖZDEMİR / SOMA (DHA)

BTK Başkanı'ndan Twitter'daki 'Tamam' kampanyası hakkında çarpıcı sözler! BTK Başkanı'ndan Twitter'daki 'Tamam' kampanyası hakkında çarpıcı sözler!
Seçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendiSeçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendi
YSK kararını verdi! Demirtaş'ın adaylığı iptal edilecek mi?YSK kararını verdi! Demirtaş'ın adaylığı iptal edilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.