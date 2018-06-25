HABER

İnce en çok oyu Karşıyaka'dan, Erdoğan Kiraz'dan aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 02:29 | Son Güncelleme

 İZMİR’de Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, en yüksek oyu yüzde 49,92 oranla Kiraz'dan aldı.

İnce en çok oyu Karşıyaka'dan, Erdoğan Kiraz'dan aldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, en yüksek oyu yüzde 49,92 oranla Kiraz'dan aldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise en yüksek oyu Karşıyaka’dan aldı. Karşıyaka’da İnce’ye yüzde 73,94 oy çıktı.
Son yerel seçimlerde MHP’nin kazandığı Aliağa’da Muharrem İnce, yüzde 49,20 oy aldı. Balçova’da yüzde 67,42 oy alan İnce’ye Bayındır’da ise yüzde 42,07 oy verildi. İnce’ye Bayraklı’dan yüzde 50.61, Bergama’dan yüzde 44.98, Beydağ’dan yüzde 48.78, Bornova’da yüzde 54,13, Buca’da yüzde 50,04, Çeşme’de yüzde 64,29, Çiğli’de 60,73, Dikili’de yüzde 65,67, Foça’da 59,44, Gaziemir’de yüzde 52,12, Güzelbahçe’de yüzde 72,55, Karabağlar’da yüzde 48,99, Karaburun’da yüzde 63,34, Karşıyaka’da yüzde 73,94, Kemalpaşa’da 39,68, Kınık’ta 49,30, Kiraz’da yüzde 37,51, Konak’ta yüzde 56,45, Menderes’te 50,46, Menemen’de 46,39, Narlıdere’de yüzde 73,93, Ödemiş’te yüzde 45,80, Seferihisar’da yüzde 59,62, Selçuk’ta yüzde 54,40, Tire’de yüzde 44,11, Torbalı’da yüzde 42,02, Urla’da yüzde 69,34 oranında oy çıktı.
EN YÜKSEK OY KARŞIYAKA’DAN
Muharrem İnce’ye en yüksek oy Karşıyaka sandıklarından çıktı. Karşıyaka’da 248 bin 405 seçmen oy kullandı. İnce, yüzde 73,94 ile sandıktan rakiplerine fark atarak çıktı. İnce’nin en düşük oy aldığı ilçe ise Kiraz. Kiraz’da 29 bin 453 seçmen oy kullandı. İnce’ye ilçe sandıklarından yüzde 37,51 oranında oy çıktı.
BELEDİYESİ AK PARTİ'DE OLAN İLÇELER İNCE'YE OY VERDİ
İzmir’de Ak Partili belediyelerin olduğu ilçelerde de sandık sonuçları belli oldu. Menderes’ten Muharrem İnce’ye yüzde 50,54 oranında oy çıktı. Yine Ak Partili belediyenin olduğu Ödemiş'te de sonuçlar belli oldu. İlçede Muharrem İnce’ye 45,80 oranında oy çıktı. Selçuk sandıklarında ise İnce’ye yüzde 54,40 oy çıktı. Torbalı’da da İnce'ye yüzde 42,02 oy çıktı.
İzmir genelinde yüzde 32,92 oranında oy alan Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise en yüksek oyu Kiraz’dan aldı. Kiraz sandıklarından Erdoğan’a 49,92 oranında oy çıktı. Erdoğan’a; Aliağa’da yüzde 35,67, Balçova’da yüzde 22,91, Bayındır’da yüzde 42,58, Bayraklı’da yüzde 35,97, Bergama’da yüzde 43,02, Beydağ’da yüzde 36,70, Bornova’da yüzde 33,40, Buca’da yüzde 35,58, Çeşme’de yüzde 25,22, Çiğli’de yüzde 28,61, Dikili’de yüzde 22,42, Foça’da yüzde 29,27, Gaziemir’de yüzde 33,35, Güzelbahçe’de yüzde 19,09, Karabağlar’da yüzde 36,95, Karaburun’da yüzde 27,45, Karşıyaka’da yüzde 17,68, Kınık’ta yüzde 37,66, Konak’ta yüzde 29,36, Menderes’te yüzde 38,14, Menemen’de yüzde 33,65, Narlıdere’de yüzde 15,15, Ödemiş’te yüzde 43,80, Seferihisar’da yüzde 28,72, Selçuk’ta yüzde 28,18 oy çıktı.

FOTOĞRAFLI

İnce en çok oyu Karşıyaka'dan, Erdoğan Kiraz'dan aldı

PARTNERTatile devamTatile devam
Kütahya'da AK Parti'lilerden sevinç gösterisiKütahya'da AK Parti'lilerden sevinç gösterisi
Kars'ta, AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı- YenidenKars'ta, AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.