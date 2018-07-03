İnce İnebolu gemisi Salif limanına ulaştı

RİYAD (AA) - Yemen açıklarında 10 Mayıs'ta füze saldırısına uğrayan "İnce İnebolu" adlı Türk gemisinin Suudi Arabistan'ın Cazan limanındaki tamiratının ardından Yemen'in Salif limanına ulaştığı bildirildi.
Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin resmi sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Yemen açıklarında füze saldırısına uğrayan İnce İnebolu adlı Türk gemisinin Salif limanına ulaştığını söyledi.
Buğday yüklü Türk gemisinin Salif limanında yük boşaltım işleminin sürdürdüğünü belirten Maliki, füze saldırısının ardından geminin Suudi Arabistan'ın Cazan limanında tamir edildiğini hatırlattı.
Can kaybı yaşanmayan füze saldırısının ardından ABD yönetimi, Türk gemisine saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ve bundan dolayı olağanüstü duruma geçtiklerini açıklamıştı.
Türk Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Uzmanlarımızın söz konusu olayla ilgili tetkik ve araştırmaları sürmekte olup, bu incelemelerin sonuçları bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.
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