İnce, Kadıköy'de vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Erdoğan, sana sesleniyorum, iddialı insanları severim. Sana söz veriyorum bu seçimi kaybedersem siyaseti bırakacağım, söz. Ama bir şartım var. İstediğim bir televizyon kanalında benimle çık ondan sonra. Kanalı sen seç, sunucuyu sen seç, saatini sen seç, gününü sen seç, yanına 200 tane danışman al yetmedi prompter al karşıma çık. Senden bunu istiyorum. Eğer bunu yaparsan söz veriyorum sözümün arkasındayım ama bun yap." dedi.

İnce, Kadıköy'de Göztepe Parkı önünde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

İnce, seçim çalışmalarının 35'inci gününde 76'ıncı mitingde vatandaşlarla beraber olduğunu aktararak, Kadıköylülerin büyük bir değişim başlattığını aynısını da 24 Haziran'da beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda kendisine bir çağrıda bulunduğunu belirten İnce, "Bana bir çağrıda bulunuyor, 'İnce, birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın?' dedi bana bugün. Erdoğan, sana sesleniyorum, iddialı insanları severim. Sana söz veriyorum bu seçimi kaybedersem siyaseti bırakacağım, söz. Ama bir şartım var. İstediğim bir televizyon kanalında benimle çık ondan sonra. Kanalı sen seç, sunucuyu sen seç, saatini sen seç, gününü sen seç, yanına 200 tane danışman al yetmedi prompter al, karşıma çık. Senden bunu istiyorum. Eğer bunu yaparsan söz veriyorum sözümün arkasındayım ama bun yap." diye konuştu.