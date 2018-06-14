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İnce: Kahveciler, herkese benden çay, nasılsa cumhurbaşkanı maaşı alacağım, öderiz paraları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 23:41 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’nın Elmalık Köyü’nde, köylüler ve akrabalarına iftar verdi.

Süheyla GÖZDERELİLER- Enver Fatih TIKIR/YALOVA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’nın Elmalık Köyü’nde, köylüler ve akrabalarına iftar verdi. Burada kısa bir konuşma yapan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yaptığı Yalova mitinginde kendisine yönelik eleştirilerine yarın yapacağı mitingde cevap vereceğini söyledi. Konuşmasının ardından köy meydanındaki kahvecilere seslenen İnce, "Kahveciler, misafirlere yetiştirebildiğiniz kadar çay verin. Nasılsa cumhurbaşkanı maaşı alacağım. Maaş yüksek, öderiz çay paralarını" dedi.

Muharrem İnce, memleketi olan Elmalık Köyü’ndeki köy meydanında hemşerileriyle iftarda buluştu. İftar sonrasında hemşehrilerine seslenen İnce, seneye arife gününde Çankaya Köşkü’nde iftarı beraber yapacaklarının sözünü verdi. Yarın 90’ıncı mitingini yapacağını belirten İnce, "39 günde tam 89 miting yaptım. Benim rakibim de 25 civarında miting yaptı. Yarın, saat 18.00’de 90’ıncı mitingimizi yapacağız. Bu yolculukta uzun ince bir yolculuktu, uzun kısmı bitti, yolculuğun ince kısmındayız şu an" diye konuştu.

'İFTAR SOFRALARINI, İFTİRA SOFRALARINA DÖNÜŞTÜRMEM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yaptığı Yalova mitingiyle ilgili kendisine yönelik eleştirilerine yarın düzenlenecek olan mitingde cevap vereceğin belirten İnce, "Bugün Yalova’da benim arkamdan atmış tutmuş, ama ben iftar sofralarını, iftira sofralarına dönüştürmem. Onun için buradan cevap vermem. Yarın Cumhuriyet Meydanı’ndan gerekli cevabı alacaktır. Türkiye’nin her bir yanında bir değişim rüzgârı esiyor. Türkiye daraldı, Türkiye bunaldı. Türkiye’nin yorulmuş bir adama değil, Türkiye’nin yorgun bir adama değil, Türkiye’nin taze bir kana ihtiyacı var. Taze bir kanla bu işin üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Allah’ın izni milletin isteğiyle bu işi başaracağız. Şimdi aranızdan ayrılmak zorundayım. Yarın mitingim için hazırlık yapmam lazım. Kahveciler, yetiştirebildiğiniz kadar misafirlere çay verin. Nasılsa cumhurbaşkanı maaşı alacağım. Maaş yüksek, öderiz çay paralarını. Biraz sesimi dinlendirmem lazım, yoksa sesim kısılıyor. Hepinize afiyet olsun. Allah tuttuğunuz orucu kabul etsin" dedi.

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