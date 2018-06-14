İnce: Kahveciler, herkese benden çay, nasılsa cumhurbaşkanı maaşı alacağım, öderiz paraları

Süheyla GÖZDERELİLER- Enver Fatih TIKIR/YALOVA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’nın Elmalık Köyü’nde, köylüler ve akrabalarına iftar verdi. Burada kısa bir konuşma yapan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yaptığı Yalova mitinginde kendisine yönelik eleştirilerine yarın yapacağı mitingde cevap vereceğini söyledi. Konuşmasının ardından köy meydanındaki kahvecilere seslenen İnce, "Kahveciler, misafirlere yetiştirebildiğiniz kadar çay verin. Nasılsa cumhurbaşkanı maaşı alacağım. Maaş yüksek, öderiz çay paralarını" dedi.

Muharrem İnce, memleketi olan Elmalık Köyü’ndeki köy meydanında hemşerileriyle iftarda buluştu. İftar sonrasında hemşehrilerine seslenen İnce, seneye arife gününde Çankaya Köşkü’nde iftarı beraber yapacaklarının sözünü verdi. Yarın 90’ıncı mitingini yapacağını belirten İnce, "39 günde tam 89 miting yaptım. Benim rakibim de 25 civarında miting yaptı. Yarın, saat 18.00’de 90’ıncı mitingimizi yapacağız. Bu yolculukta uzun ince bir yolculuktu, uzun kısmı bitti, yolculuğun ince kısmındayız şu an" diye konuştu.