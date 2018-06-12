İnce: Kimseyi ayırmıyorum, bu ülkeyi barıştıracağım (2)

İNCE'DEN RABİA'LI ELEŞTİRİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sık sık kullandığı 'rabia' işareti üzerinden eleştirdi. Baş parmağını kıvırarak elinin 4 parmağını gösteren İnce, "Meydanlarda Erdoğan sürekle böyle yapıyor. Bunu anlamını biliyor musunuz, anlatayım mı size? Erdoğan zamanında yolsuzluk var mı? Erdoğan zamanında yoksulluk var mı? Erdoğan zamanında yasaklar var mı? Erdoğan zamanında yalan var mı? Aha sana rabia" dedi.

'İNCE MUĞLA'DA YAZMALARINI İSTEDİ'

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayseri'deki mitingin ardından Muğla'ya geldi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan Açık Oto Pazarı'ndaki mitinge katılan binlerce kişi, 'Muğla tamam diyor', 'Muğlalılar İnce düşünür', 'Biz artık şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyoruz' yazılı pankartlar asıldı. Alanı dolduran kalabalık, 'Üniversiteler bölünemez', 'Tamam gari', 'Tütün malımız, Muharrem canımız', 'Emekliler için adil gelir dağılımı', 'Tamam ule tamam. Bitiversin gari bu çile. Git gari git. Bıktık, bıktık" yazılı dövizler taşıdı. İnce, meydana geldiğinde kalabalık büyük coşku yaşayıp, "Başkan İnce" sloganı attı. Muharrem İnce, konuşma öncesi alanda bulunanlardan, cep telefonlarından sosyal medya hesaplarına 'İncemuğla'da' yazmaları istendi.

'RAKİBİMDE PARA ÇOK. HAZİNE'NİN ANAHTARI ONDA'

Kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Bugün kampanyanın 38. günü 86. mitingi, şu ana kadar Muğla bir numara oldu. Ama daha 35 civarında miting var. Büyük İstanbul mitingi var. Benim rakibimde para çok. Hazine'nin anahtarı onda, örtülü ödenek, devletin uçakları çok, ganimet. Ama biz sizin yatırdığınız paraları kullanıyoruz. Helal ediyor musunuz? O zaman tünelin ucu göründü. Yalnız yarı yolda benzin bitmesin biraz daha ateşleyin" dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren İnce, "Erdoğan Eskişehir'e gitti, orada konuşmuş. Ben ayrımcılık yok diyorum, AK Parti'li kardeşimi, ülkücü kardeşimi, HDP'li kardeşimi, herkesi, 81 milyonu kucaklamaya çalışıyorum. Ben barış, huzur diyorum. Birde kavga eden bir adam var. Söylediği laflar şunlar; Ben istihbarata sordum, Diyarbakır'da Muharrem İnce'nin mitingine gidenler HDP'liymiş. (bu sırada vatandaşların yuhlaması üzerine) Ben ona cevabını bildiririm ya, haddi bildiririm. Sayın Erdoğan, bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ediyor. Sen bu devletin mitinglerini bırak, görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar. Sen kim istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın. MİT'in başındaki adamı değiştir bence. Yalan söylüyor sana. Mitingde meydanda AK Parti'li kardeşlerim vardı, sana yalan söylemişler. Allah aşkına 16 sene bu devleti nasıl yönetti şaşırıyorum. Yazıklar olsun o istihbarata böyle bir bilgi verdiyse. PKK, IŞİD, FETÖ'cüler kol geziyor. Bu ülkede sizin işiniz Muharrem İnce'nin mitingleri mi" diye konuştu.

GÖCEK TÜNELİ BEDAVA OLACAK

Göcek Tüneli'ni bedava yapacağını, üniversite öğrencilerini tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğini söyleyen Muharrem İnce, "Bir şey daha söyleyeyim, burada Marmaris'te rahmetli Özal bir yazlık yapmıştı. Kıyameti koparmıştı Türkiye'de. Geldi Recep Bey burayı yıktı, gitti 300 odalı yazlık saray yaptı. 50 bin ağaç kesti, birde böyle bir duvar ördü. Şimdi bakın, o koltuğa oturduğumda önce duvarı hemen kaldıracağız. O elli bin ağacı hemen dikeceğiz, sarayı yıkacak halimiz yok yıkmam onu da engellilere vereceğim. Ha bak Muğla'dan söz vereyim, Recep Erdoğan bugünden itibaren meydanlarda yalan söylemezsen, kışın eski cumhurbaşkanı olarak ona da verebilirim. Bir şartla, eski cumhurbaşkanlarına veririm; bugünden itibaren yalan söylemesin ve kışın bir hafta" dedi.

'MEMLEKETİN CİDDİ PROBLEMLERİ VAR'

Memleketin ciddi problemleri olduğunu belirten Muharrem İnce konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyümeyi açıklamışlar 7.4. Yahu büyüme 7.4 de bunu hisseden var mı? Yok. Enflasyona bakıyorsun yukarı doğru çıkıyor. Dolar yukarı doğru çıkıyor. Erdoğan kiminle kavga etsiyse o çıkıyor. Faizle kavga etti o yükseliyor, dolarla kavga etti o yükseliyor, İnce'yle kavga etti o yükseliyor. Ne diyor, Bay Muharrem diyor. Ağzını açıyor Bay Muharrem. 24 Haziran'da bay bay Recep. Dün 'Bana bak muharrem' demiş. Sana hazine bakıyor, örtülü ödenek bakıyor, koca devlet sana bakıyor, sana ne bakayım millete bakacağım ben. İstediğim şu, bir tek şey istiyorum fazla değil. 'Ben ekonomistim' diyor. Ben de fizikçiyim, hem de diplomalı. Sen ekonomistsen unuttuğun bir şeye var Nobel ekonomi ödülünü alan ilk kişi fizikçidir. Şimdi Recep Erdoğan'dan bir şey istiyorum, madem ustasın bir akşam bir televizyon kanalında benim karşıma çık. Hadi gel başka bir şey sormayacağım, diplomanı sormayacağım, beygirden düşmeni anlatmayacağım, haramları anlatmayacağım, sadece ekonomi konuşacağız."

'BEDAVA KEK YEMEK İSTEYENLER ERDOĞAN'A OY VERSİN'

Türkiye'nin bir duvara toslamak üzere olduğunu ve 10 yıl sonra dünyanın çok değişeceğini ifade eden Muharrem İnce, "Türkiye karar verecek. Ya bir fizikçiyi seçecek ya da bir kekçiyi. 16 sene sonra üç tane projesi var. Bir stat yapacak, iki park yapacak, üç kıraathane yapacak. Yahu sen belediye başkanı mısın? Diyor ki 'Her mahalleye bir kıraathane yapacağım. Çaylar gelsin kekler gitsin' diyor. Her mahallede kıraathaneler dolu zaten. Onların keklerini bile yandaşlara sattırabilir. Ustayım diyordu meğer kek ustası. Öğleyin gittin kıraathaneye keki yedin iş yok. Yani diyor ki öğretmenlere, 'Sizi atamayacağım, çocuklar hepiniz işsizsiniz, kıraathaneye gidin, bir kekle idare edin' diyor. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan'a oy versin iş isteyenler bana oy versin. Emin olun Erdoğan'ın oy için yapamayacağı bir şey yok. Aklı sıra beni bir yerlere itmeye çalışıyor. Bak Erdoğan, aslım belli neslim belli. Benim kim olduğumu soruyorlar, Atatürkçü yurtsever bir fizik öğretmeniyim" dedi.

'BU MEMLEKET İÇİN SENİ BİLE ZİYARET ETTİM'

Aday olduğu zaman diğer rakiplerini ziyaret ettiğini ve onların hesaplarına da 500'er TL para yatırdığını hatırlatan Muharrem İnce, "Dört adayı ziyaret ettikten sonra Hakkari'ye gittim. Herkesin elinde Türk bayrağı, İzmir Marşı çalıyor. Ben nerden bileyim adamın HDP'li olduğunu, AK Parti'li olduğunu, alan dolu ben de sahneye çıktım. Aynen şöyle dedim; 'Dört adayı ziyaret ettim, size selamı var' dedim. Buradan almış sadece Demirtaş kısmını, almış, kesmiş, mesela İç Anadolu'ya gidiyor. Bakın diyor Demirtaş'ı ziyaret etmiş diyor. Gizli saklı bir şey yapmadım, ettim. Sana mı soracağım? Yahu bu memleket için seni bile ziyaret ettim, sana bile katlandım. Bu yapıdaki bir insan Türkiye'yi barıştıramaz, sorunları çözemez. Erdoğan'dan farkım şu; O beyaz Türk ben bu ülkenin zencisiyim. O saraylı ben milletin evladıyım" diye konuştu.

"VAKİT JÜBİLE VAKTİ"

Kendi resimlerinden fotomontaj yapıldığını da anlatan Muharrem İnce, "Camide zeybek oynatıyorlar bana, ahlaksızlığı görüyor musunuz? Bu işleri montaj dublaj işlerini FETÖ yapıyordu, meğer bunu FETÖ’den öğrenmişler. Muğla'ya gelirken yazmışlar ‘Vakit Türkiye vakti diye.' Ben de bir slogan buldum onlara 'Vakit jübile vakti" dedi.

Konuşmasında Merkez Bankası'nı bağımsız yapacağı, Kamu İhale Kanunu değiştireceği gibi seçim vaatlerini de sıralayan Muharrem İnce, "Türkiye'yi topyekun kalkındıracağız. Gençler, çocuklar var. Bir çocuğun bütün organları büyürken bir uzuv fazla büyürse ortaya garip durum çıkar. Türkiye öyle. Hem eğitimde hem sanayide büyüyecek. Turizmde hedefimiz, 12 aya yaymak. 60 milyon turist, 60 milyar turizm geliri. Bunları yaparken zeytini, tarımı unutamayız. Zeytinyağını unutamayız. Marka yaratacağız markayı, gençlerle başaracağız. Türkiye'nin sanayisinin dörtte biri atıl. Şu anda çalışmıyor, meralar atıl, insan kaynakları atıl, denizleri atıl. Bunları devreye sokacağız. Topyekun bir kalkınma, güçlü bir Türkiye, refah içinde bir Türkiye yaratacağız" diye konuştu.

Kendisinin tütün tarlalarında büyüdüğünü ve çalıştığını anlatan Muharrem İnce şöyle devam etti:

"Aramızda fark var. AK Partili kardeşim, ülkücü kardeşim, HDP'li kardeşim, senin vicdanına sesleniyorum. Adıyaman'da, Muğla'da Türk tütününü yasaklayıp ABD tütün şirketlerine bu milleti teslimi eden Erdoğan! O Türkiye'yi Washington'dan, Brüksel'den yönetiyor, ben Ankara'dan yöneteceğim. Benim cumhurbaşkanlığımda asla 600 milletvekili olmayacak. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Biz 600 milletvekiline o kadar maaş o kadar ödenek veremeyiz. Bunu da değiştireceğiz. Bu memleket için projemiz üç B. Barışacağız, hemen barışacağız. Büyüyeceğiz, ekonomik olarak büyüyeceğiz. Bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz. Bir emeklinin en düşük maaşı 840 TL en yüksek 6 bin 400 TL. 9 kat fark var. Emeklilik arasında 9 kat fark olursa o ülkede barış olmaz, kardeşlik, hakkaniyet olmaz. Bunun dengeleyeceğiz. Erdoğan salona giriyor, yüksek yargıçların hepsi ayağa kalkıyor. Benim cumhurbaşkanlığımda Yargıtay salonuna girdiğim zaman yargıçlar ayağa kalkmamalı. Çay toplayan yargı olmamalı. Gerektiğinde o yargı beni de yargılamalı. Geçenlerde Danıştay üyesi benim aleyhimde tweet atıyor. Ben cumhurbaşkanı olduğumda, benim rakiplerim hakkında asla tweet atamaz, atmamalı."

CUMHURBAŞKANI'NA RABİA İŞARETİ CEVABI

Cumhurbaşkanının sık sık yaptığı rabia işaretini gösteren Muharrem İnce,

"Meydanlarda Erdoğan sürekle böyle yapıyor. Bunu anlamını biliyor musunuz, anlatayım mı size? Erdoğan zamanında yolsuzluk var mı? Erdoğan zamanında yoksulluk var mı? Erdoğan zamanında yasaklar var mı? Erdoğan zamanında yalan var mı? Aha sana rabia" dedi.

Kendisi cumhurbaşkanı seçildiğinde, yeni dönemde en önemli farkın, vatandaşın değil devletin kemer sıkması olacağını söyleyen İnce, "Saray yok, saltanat yok bunlar yok" dedi. Cumhurbaşkanı olduğu zaman din dersinde de düzenleme yapacaklarını anlatan Muharrem İnce, "Erdoğan diyor ki dindar nesil, diyor. Dindar nesle karşı değilim, aile isterse dindar nesil yetiştirir ama devletin görevi var, matematik öğretir. Kıvırmak yok, din eğitimini nasıl yapacağız? Muhafazakar biri 'Benim çocuğuma haftada bir saat iki saat din dersi yetmez' derse, 'fıkıh istiyorum' derse, baş üstüne, hemen seçmeli olarak vereceğim. Türkiye'nin sorunlarını ilkeli siyasetle çözeceğiz. Omurgalı ilkeli bir siyasetle hep birlikte başaracağız bunu" diye konuştu.

Miting sonunda Muğlaspor Başkanı Erol Kapis, İnce'ye adı ve soyadının yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan da puşi, tespih ve kasket hediye etti. İnce, sahneden inmeden önce kalabalığa karanfil atıp, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile güvercin uçurdu. İnce, miting alanını dolduranlarla özçekim yaptıktan sonra geceyi geçireceği Marmaris'e hareket etti.