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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 00:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafa yorum yaptı. Kılıçdaroğlu, paylaşımda İnce'ye "SGK'nin önüne kadar Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Muharrem İnce seçim otobüsü önünde gençlerle çekildiği bir fotoğrafı Twitter hesabından "Atlayın gençler, Çankaya’ya gidiyoruz" notuyla paylaştı.

"SGK'NIN ÖNÜNE KADAR RECEP BEY'İ DE ALIN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu da, Muharrem İnce'nin paylaşımına yorumda bulundu. Kılıçdaroğlu, "SGK’nin önüne kadar Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın:)" dedi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

muharremince

kilicdaroglu


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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince Twitter

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
bence sende bavulunu hazırla köyüne dönersin sayın kılıçtaroğlu 25 haziran sabahı)))
Bir CHP li olarak şu adamı görmeye tahammül edemiyorum...!
yenilen yiğit güreşe doymazmış
Bence o otobus direkt SGK'ya gidiyor zaten CHP'nin Sayin İncenin emekliligini zaten aday gostererek baslatti...
Oldukça yerinde bir rica. Tebrik ederim.
Hakaret yok güzel mesaj vermişler emekli olsun artık sıkıldık bıktık tükendik yeter tamam:)
siyasi hayatı boyunca Sadece CHP Genelbaşkanlığı seçimi kazanabilen ve Milletin karşısında çıktığında ise ;her defasında boyunun ölçüsünü alıp , Sadece Mağlubiyet üzerine Maglubiyet yaşayan Kılıçtaroğlu emekli olmayı hiç düşünmüyor galiba ))) utanmada kalmamış artık birde espri yapmış )) Reis ten ziyade ; CHP seçmeniyle alay ediyor ))
kime niyet kime kismet. belki muharrem incenin emeklilik islemleri baslayabilir. kilicdaroglu muharrem ince icin demistir belki de.
birileri hayrına Muharrem İnce ye; Bir daha CHP nin kapısından giremeyecek şekilde Şutlandığını açıklasa İYİ olur Kemal İYİ oyun oynadı sadece İnce'yi değil, İnce'ye yakın İsimleride şutladı bravo.
sn genel başkan 12 seçim kaybetmiş sizmi söylüyosunuz eğer kazanırsa siz batırdıgınız sgk gidin...emekli olunda muarrem bey geçsin koltugunuza gerçi bizede düşmez tabi ama siz bilirsiniz..
ilk durak YÜCE DİVAN
kaliteli olmuş
simdi baslatmayin secimden sonra alin bir maas ikramiye recep beye verilmesin daha ihtiyac sahipleri var .????
Hahhaha merak ediyorum bunlar cbaskanı olamasa skk gidiceklermi emeklilik icin yoo bunlar gitmez bunlar koltuk sevdalıları:)
keşke birbirlerine hakaretvari tavırlar yerine böyle esprili dille tavır sergileseler her zaman degil tabi zaman zaman bekliyor insan .savaşa gitmiyoruz seçime gidiyoruz
ıyımış????????
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