Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Muharrem İnce seçim otobüsü önünde gençlerle çekildiği bir fotoğrafı Twitter hesabından "Atlayın gençler, Çankaya’ya gidiyoruz" notuyla paylaştı.
"SGK'NIN ÖNÜNE KADAR RECEP BEY'İ DE ALIN"
CHP lideri Kılıçdaroğlu da, Muharrem İnce'nin paylaşımına yorumda bulundu. Kılıçdaroğlu, "SGK’nin önüne kadar Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın:)" dedi.
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