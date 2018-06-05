İnce: TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:01 | Son Güncelleme

İNCE, MENDERES'İN KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını yürütmek üzere geldiği Aydın'da mitingden sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftarına katıldı.

İNCE, MENDERES'İN KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ
CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını yürütmek üzere geldiği Aydın'da mitingden sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftarına katıldı. Muharrem İnce daha sonra Adnan Menderes'in köyü olan Çakırbeyli Mahallesi'ne geçti. Burada muhtarlık binasındaki Adnan Menderes fotoğraflarını inceleyen İnce, kendisini karşılayan mehteran takımıyla bir süre Mehter Marşı çaldı. Muharrem İnce daha sonra burada toplanan vatandaşlara seslendi. Çakırbeyli'de yaşayan kadınları sahneye davet edip onların yanında konuşan Muharrem İnce, "Adına ne kadar mahalle derseniz deyin. Ben köylüyü kokusundan tanırım. Bende orada yaşadım çünkü. Geçenlerde Uşak'a gittim. Bir vatandaşımız hayvanları otlatıyordu.' Kolay gelsin' dedim. 'Sarılayım' dedim. 'Sarılma hayvan kokuyorum' dedi. Bende o konu bana ters gelmez ki, ben de o kokuyla büyüdüm" diye konuştu.
'DEMİREL İLE DİYALOĞUNU ANLATTI'
Süleyman Demirel ile arasında geçen konuşmayı da anlatan Muharrem İnce, "Demokrasi tarihimiz yanlışlarla ayıplarla doludur. Başarılarla da doludur. Sizde Türkiye demokrasi tarihinde önemli çabalar vermiş, sonra haksızlığa uğramış Adnan Menderes'in köylülerisiniz. Sizinle benim aramda fark yok. Benim ailem de demokrat partiliydi. Dedem Demokrat Partiliydi, babam Adalet Partiliydi ama ben hep CHP'liydim. Yalan yok. Ama şunu söyleyeyim. Demokrat Parti ile CHP şudur. Bir büyük ırmak düşünün. Irmak dağdan doğmuş, bu CHP. İlerliyor sonra belli bir yerinden nehirden bir kol ayrılmış o Demokrat Parti. Ama 2002'den sonra Cumhuriyetin gidişatını gördükten sonra CHP'nin yanından ayrılan o kol yeniden ana dereye katılmış. O zaman kimsenin Cumhuriyetle sorunu yoktu. Rahmetli Süleyman Demirel'i ziyarete gittik. Bize şunu söyledi. 'Çocuklar hayatım CHP ile mücadeleyle geçti ama bugün CHP'nin büyük bir mücadele ettiğini görüyorum. Size tarihi bir sorumluluk düşüyor' dedi. Bu konuşmayı 4 Mayıs'tan önce yapmak isterdim. Şimdi ceketimde 6 ok yok. Sadece Türk Bayrağı taşıyorum artık. 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Tek olan şey bir gruba ait olamaz" dedi. Köylülerden plaket alan Muharrem İnce daha sonra Aydın'dan ayrıldı.

Taylan YILDIRIM - Burhan CEYHAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / AYDIN (DHA)

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