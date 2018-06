İnce: TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok

Taylan YILDIRIM - Burhan CEYHAN - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)- CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'da TRT'ye de sert eleştirilerde bulunarak, "TRT var ya, TRT besleme. Hepimizin parası var onda. Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. Kanunlarla belirlenen konuşma süresi var. Muharrem İnce'nin 10'ar dakikalık iki tane konuşma hakkı var. Şimdi beni arıyorlar kanundan kaynaklanan konuşmamı yap diye. Size söylüyorum bu konuşmayı yapmaya gerek var mı? Çıkarın telefonları o zaman gereğini siz yapacaksınız. TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok" dedi. Muharrem İnce, konuşmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile karşılıklı zeybek oynadı.

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'a geldi. İnce'nin gelmesinden önce alan vatandaşlarca dolduruldu. Alanın çevresindeki binalara ise, 'Yalova'dan abimiz geliyor, sarayı boşaltın', 'Hepimizin cumhurbaşkanı' pankartları asıldı. Bu arada Muharrem İnce'nin çıkacağı kürsüye, korumaların gazetecileri ayakkabılarını çıkarttıktan sonra almaları ise dikkat çekti. Kent Meydanı'nda halka da seslenen Muharrem İnce konuşmasına, "Efeler diyarı" sözleriyle başladı.

'RAKİBİM PROMTER, PROMTER'

Konuşmasında en büyük rakibini açıklayacağını söyleyen Muharrem İnce, bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını sinevizyondan gösterip, "En büyük rakibimi açıklayacağım. 24 Haziran'a kadar meydanlardaki rakibimi açıklayacağım. Rakibim promter promter. (Alandan yuh sesleri çıkması üzerine) Lütfen yuhlamayın. O camdan okuyor yazılanı, ben candan konuşuyorum. Eğer sen promtera bağlıysan birisi gelir fişi çeker. Kılavuzu promter olan böyle olur işte. Sana birileri yazacak sende onları okuyacaksın. Millete konuşacaksın" dedi.

Kendisine yönelik eleştirilere "Ben kavga etmek istemiyorum ama isteyene de cevabını yapıştırırım" diyen İnce, "Ben uzay madenciliği diyorum, o geliyor meydanlara bay Muharrem diyor. Aydın'dan sesleniyorum. Bay Erdoğan, diploması olmayan Bay Erdoğan. Madem ekonomiyi iyi biliyorsun, istediğin kanalda istediğin zaman 24 saat seni bekliyorum gel tartışalım" dedi.

Öğrencilere, emeklilere yönelik vaatlerini anlatan Muharrem İnce, "Bugün yine demiş ki 'Sen kimi ziyaret ettin' Kimi mi ziyaret ettim. YSK kime aday olursun dediyse, kime vize verdiyse ziyaret ettim. Ben YSK kime adaysın demişse, ben gittim ziyaret ettim. Türkiye kucaklaşsın diye her birisine de 500 TL para yatırdım. Bende biliyorum benim beş yüz TL'me ihtiyaçları olmadığını, hava yumuşasın istiyorum. Bana oradan çakmaya çalışıyor" diye konuştu.

"SEN APOLETLERİ FETÖ'YE Mİ TAKTIN"

Apolet sökme tartışmalarını sürdüren Muharrem İnce, "Bir iftarda konuşma yapıyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirirken orada bir general var alkışlıyor. Bende dedim ki o generalin apoletlerini sökeceğim. Erdoğan orada konuşurken bayrak demiyor, vatan demiyor Muharrem İnce'ye 'Çırak' diyor. O generalde alkışlıyor. 'Sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın' demiş. Sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın. Hemşerim Erdoğan, hemşerim Recep Efendi seni uyarmıştım. Her kuşun eti yenmez. Ben sana hiç Recep Efendi demedim. Ne zaman bugün 'Muharrem Efendi' dedin, bende sana böyle dedim. Peki sana bir soru. Sen bu kadar askeri seviyordun da, ABD askerleri Türk askerlerine çuval geçirdiğinde niye hesap sormadın. Bana falan laf ediyorsun da, ABD'lilere niye laf etmiyorsun. İkimiz de bu memleketin adamıyız. Askerleri bu kadar seviyordun da Silivri'de askerler inim inim inletilirken sen neredeydin, ne iş yapıyordun" dedi.

ERDOĞANLA ARASINDAKİ FARKI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki farkları da anlatan muharrem İnce, "Size bir şey söyleyeceğim. Erdoğan'la benim aramdaki farkı söyleyeyim. Size söz veriyorum 24 Haziran'dan sonra her televizyonu açtığınızda ben çıkmayacağım söz. Yani 18 kanalda hepsinde birden beni görmeyeceksiniz. Ne olacak biliyor musunuz. Çıkmak istediğimde Aydın'daki üniversite öğrencileriyle çıkacağım. Bağırıp çağıran cumhurbaşkanı değil gelecek vaat eden cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

"TRT'YE ÇIKMAYACAĞIM"

TRT'ye de sert eleştirilerde bulunan Muharrem İnce, "TRT var ya, TRT besleme. Hepimizin parası var onda. Hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Anayasada tarafsız olması gerektiği söyleniyor. Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. Kanunlarla belirlenen konuşma süresi var. Muharrem İnce'nin onar dakikalık iki tane konuşma hakkı var. Şimdi beni arıyorlar kanundan kaynaklanan konuşmamı yap diye. Aydın'da ilk kez açıklıyorum, alın sizin olsun. Size söylüyorum, bu konuşmayı yapmaya gerek var mı? Çıkarın telefonları o zaman, gereğini siz yapacaksınız. TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok" dedi. Muharrem İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

'EVET, NE KADAR CHP'Lİ BELEDİYE VARSA, CAMİLERİ YIKIYOR, TEMİZLİYORUZ'

"Erdoğan'la benim aramda bir fark daha var. O da şu geçenlerde bir toplantıya çıkarken benim korumam selfie çekmek isteyen bir kişiyi itmişti. Bulun o kişiyi dedim. Kişiyi aradım. Yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir. Özür diliyorum dedim. O da bana dedi ki 'Sen bizim yüz akımızsın, seni böyle bir şey içine düşürdüğüm için ben yanlış yaptım' dedi. Orada yanlışı bizim arkadaşımız yaptı. Erdoğan meydanda bunu söylüyor, evet o vatandaş itilmemeliydi. Ben aradım özür diledim. Sevgili Erdoğan, sen Soma da tekmelenen madenciyi aradın mı. Onu aradın mı. Aramızda fark var ya, insanlık farkı var. Her gittiği yerde CEHAPE diyor. CHP o. Diyor ki 'CHP cami yıkıyor' diyor. Doğru söylüyor. Camileri yıkıyor musunuz temizliyor musunuz diye sordum. 'Evet temizliyoruz' dediler. Ne kadar CHP'li belediye varsa camileri yıkıyor, temizliyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki farkları anlatmayı sürdüren Muharrem İnce, "Erdoğan ile benim bir farkım daha var. Ben küçüğüm, Erdoğan büyük. Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı, bense büyük Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmaya çalışacağım. Bir başkası, Erdoğan diyor ki 'Dolar üzerinden Türkiye'ye operasyon var' diyor, 'Ben milliyim' diyor. Herkese bunu anlatıyor. Size bir soru. Millete ayran tavsiye ediyor, yerli içeceğimiz diyor, ben size soru sorayım. Samanı Bulgaristan'dan aldık ayran nasıl yerli. Ey aziz AK Partili kardeşim, sana ayranı tavsiye ediyor o da yerli değil. Yerliyim diyor, peki sen yerlisinde o sarayın mermerleri nereden geliyor. Sana yerli bir yer söyleyelim mi, Anıtkabir. Yerliliği geçtik yerli değil. Ama milli birisi mi? Milli birisi geçenlerde Londra'da üç gün kaldı. Türkiye'nin 81 vilayeti var; Aydın'da, Trabzon'da, Mersin'de gittiği yerde kaldı mı hiç. Sen millisin de 1 Mart 2003 yılında ABD askeri Güneydoğu'ya gelmesin 'evet' mi dedin 'hayır' mı? Bu gariban hayır dedi" diye konuştu.

Seçim vaatlerini anlatan muharrem İnce, "Erdoğan sen o kadar belli ediyorsun ki, sen Alevileri sevmiyorsun, Kürtleri sevmiyorsun ama bu yüzyılda insanlar arasında ayrımcılık yapmak bize yakışmaz. Kendini de bana benzetmeye çalış. İmam hatipleri kapatacakmışım, yok öyle bir şey niye yapayım. İmam hatiplerde öğretmenlik yaptım. Onlara atom fiziğini anlattırdım. Cumartesi pazar okul kapılıyken okulu açardım bedava ders anlatırdım. Senin imam hatipli çocuklardan oy almaktan başka derdin yok. 1.5 milyon imam hatipli çocuğumuz işsiz. Ben çalışma yaptırıyorum onlara nasıl iş bulurum diye. OHAL'i hemen kaldıracağım yemin ettim. OHAL'i kaldırma sürem 48 saat. 16 yıl sonra meydanlara gidip diyor ki 3600 vereceğim. Yav insan bir sormaz mı 16 yıl sonra aklın başına nasıl geldi diye. Nasıl geldi size söyleyeyim, Muharrem İnce söyledi aklı öyle başına geldi" dedi.

"ERDOĞAN'IN YAPTIĞI KÖPRÜ İÇİN BAYRAM FARK ETMİYOR"

Size köprü olayı anlatayım diyen Muharrem İnce, "Bayramda İstanbul'a gidecek olan var mı? Demirel'in yaptığı köprüden ücretsiz geçeceksiniz. Erdoğan'ın yaptığı köprüden ücretli geçeksiniz. Bayramdan sonra dönerseniz Demirel'in köprüsünden gidiş geliş 11 TL. Erdoğan'ın yaptığı köprüden bayram seyran fark etmiyor 114 lira gidiş 114 TL geliş. Sende AK Partili kardeşim, vicdanına sorarsan bu memleketin soyulduğunu görürsün. Soyuyorlar, neyle soyuyorlar Allah, din, imam, kitap. Dış mihraklar var diyor. Bunlar bizi batırmak istiyor diyor. Buradan okuyorum. Oradan bir dükkan ismi söyleyeyim. Türkiye'nin borcu 453 milyar dolar. Karşıdaki dükkandan benim 50 bin TL alacağım var. Benim alacağım varken ben orayı batırmak ister miyim? İstemem. Neden istemem çünkü paramı almak isterim. Batılıların bizden alacakları 453 milyar dolar var. Bizi batırmak ister mi? Neden batırsın. Önce borcunu almak ister. Ama sen safça işler yaparsan batarsın. Yapmadığın hastaneye yapma garantisi verirsen, uçmadığın havalimanından uçma garantisi verirsen batarsın. Sen diplomasız ekonomistsin. Şehir hastanelerinin hiçbiri şehir içinde değil. 25 yıllık sözleşme yapmış, kira ödeyeceğiz. İster hasta ol, ister olma. Hastaneye yüzde 70 parayı ödeyeceksin. Sen akılsız işler yapıyorsun. Sonra diyor ki Almanya bizi batırmak istiyor" dedi.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile karşılıklı zeybek oynadı.

TAYYİP ERDOĞAN POSTERİ TÜRK BAYRAĞI İLE KAPATILDI

Bu arada Muharrem İnce'nin halka seslendiği meydandaki bir apartmana asılan Recep Tayyip Erdoğan posterinin, üzerine Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asılarak kapatılması asılması dikkat çekti.