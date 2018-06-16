HABER

İnce'den çaycıya: Ben sana Çankaya’da ısmarlarım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:49 | Son Güncelleme

CUMUHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayramın ilk gününü geçirdiği memleketi Yalova’nın Elmalık köyünde, bayramın 2’nci gününde de köydeki çay ocağına giderek hemşehrileriyle sohbet etti.

İnce'den çaycıya: Ben sana Çankaya’da ısmarlarım

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-CUMUHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayramın ilk gününü geçirdiği memleketi Yalova’nın Elmalık köyünde, bayramın 2’nci gününde de köydeki çay ocağına giderek hemşehrileriyle sohbet etti. Burada İnce’ye çay getiren çay ocağı işletmecisi, “Bu belki son çayımız olur. Sonra bir daha belki görüşemeyiz” dedi. Bunun üzerine İnce, “Ben sana Çankaya’da ısmarlarım çay” dedi. 24 Haziran’da Yalova’da oyunu kullanacağını ve ardından da Ankara’ya gideceğini söyleyen İnce, “Ondan sonra da Çankaya’ya beklerim” diye konuştu.
Bayramın ilk günü yaptığı Yalova mitingini değerlendiren İnce, “Ben 30 yıldır Yalova’da siyasetle uğraşıyorum. Çok çeşitli liderler, adaylar Yalova’da miting yaptı. Ben de yaptım, ama herhalde bu en büyüğüydü, en kalabalığıydı. Yalova’dan cumhurbaşkanı adayı olunca bu normaldir. Partiler üstü bir konumdayım zaten. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Ben Yalovalıların, hemşerilerimin beni yalnız bırakmayacaklarını, burada siyasi parti gözetmeksizin herkesin destek olacağına inanıyorum. Cumhuriyetin kuruluşunda Yalova baş rollerdeydi. Atatürk’ün yazlık başkentiydi Yalova. İnşallah bu yeni dönemde de Yalova yine baş rollerde olacak. Olağanüstüydü. O meydanda defalarca miting yapmış biri olarak söylüyorum, kalabalığn ucu bucağı yoktu zaten” dedi.
İnce, “Bugün İstanbul’da 4 tane mitingim var. Yarın sabah Elazığ, Tunceli, Tokat var. Maraş, Antep ve Kilis var. Hatay, Antalya var. Ankara var. En son cumartesi günü İstanbul’da bitiriyoruz” diye konuştu.
Hemşehrileriyle çay ocağında sohbet eden ve çayını burada yudumlayan İnce, ardından İstanbul’da yapılacak mitingler için yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

İnce'den çaycıya: Ben sana Çankaya’da ısmarlarımİnce'den çaycıya: Ben sana Çankaya’da ısmarlarımİnce'den çaycıya: Ben sana Çankaya’da ısmarlarımİnce'den çaycıya: Ben sana Çankaya’da ısmarlarım

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (3)Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (3)
Elazığ'da Mustafa Ceceli konseri Elazığ'da Mustafa Ceceli konseri 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otobüs şoförünün skandal görüntüleri!

Otobüs şoförünün skandal görüntüleri!

Lunaparkta balerin faciası!

Lunaparkta balerin faciası!

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.