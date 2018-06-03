İnce'den Cindoruk'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u, Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etti. İnce, Cindoruk'un Nişantaşı'ndaki evine TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Milletvekili Fikri Sağlar ve Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile birlikte geldi. Muharrem İnce'yi kapıda eski bakanlardan Ufuk Söylemez karşıladı. Basına kapalı yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından İnce ve Cindoruk, dışarıda bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. İnce, çok politik bir çocuk olduğunu, genç yaşlarda siyasete ilgi duyan biri olarak kendisinin Ecevitçi, babasının ise Demirelci olduğunu dile getirdi. Bu konuda 13-14 yaşından itibaren babasıyla hep bir tartışma içinde olduklarını anlatan İnce, bugün rahmetli babasının mensubu olduğu siyasi hareketin duayenlerinden, bir büyük ustanın evine ziyarette bulunduğunu ifade etti. Cindoruk'un tavsiyelerini dinlediklerini aktaran İnce, "Türkiye'de önemli hizmetleri bulunmuş deneyimli bir siyasetçiden bilgiler aldık. Tecrübelerini dinledik, hayır duasını aldık." dedi.

Hüsamettin Cindoruk ise 1958 yılında Rahşan Ecevit'in babası, önemli bir ekonomi profesörü olan Namık Zeki Aral'ın avukatlığını yaptığını anlattı. Aral'ın, hükümeti tenkit eden bir yazısından ötürü ağır ceza mahkemesinde yargılandığını belirten Cindoruk, Ecevit'in de kayınpederine şefkat gösteren ince ruhlu bir adam olduğunu, ona mensup birisiyle birlikte olmaktan da mutluluk duyduğunu ifade etti. Cindoruk, 1960, 1971, 1980 askeri darbelerini yaşadığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti: "Bu darbelerin mağduruyum, tutuklandım. Askeri idarelerle kavga ettim, başıma gelmedik iş kalmadı. Doğru ama şöyle bir düşünüyorum ne 1960 ne 1971 ne de 1980'de darbeyi yapan generaller, tek başlarına iktidar olmayı hesap etmediler. Hatta parlamenter rejime karşı ihtilal yaptıkları halde, parlamentoları açtılar, güçlendirdiler ama tek başlarına cumhurbaşkanı olmak, başkanlık sistemini getirmek gibi bir yola sapmadılar. İlk defa sivil bir darbe ile karşı karşıyayız. Bugünkü Cumhurbaşkanımız, tek başına partisinin programında yazılı olmadığı halde bir başkanlık sistemi getiriyor.