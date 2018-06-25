İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Edinilen bilgiye göre İnce, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti.

