HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İnce'den iftar alışverişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, markete giderek iftar alışverişi yaptı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, markete giderek iftar alışverişi yaptı.

Ankara'daki temasları nedeniyle miting programlarına ara veren İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki evinin karşında bulunan markete giderek, iftar alışverişi yaptı.

Markette bazı vatandaşlar tarafından, "Hoş geldiniz" diye karşılanan İnce, bir çocuğu severek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Reyonlardaki ürünleri ve fiyatları inceleyen İnce, ramazan pidesi ve iftar için ihtiyaçlarını aldı.

İnce, kasada ödemeyi yaptıktan sonra market poşetlerini eşi ile taşıyarak, evine gitti.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Bu anket ortalığı karıştırdıBu anket ortalığı karıştırdı
Bursa’da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktıBursa’da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Bu anket ortalığı karıştırdı

Bu anket ortalığı karıştırdı

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.