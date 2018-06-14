İnce'den Ramazan Bayramı mesajı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'nın dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, "Ülkemizin yeni bir döneme ve yeni bir başlangıca hazırlık yaptığı bugünlerde yaşadığımız coşku, bayram sevincimizi daha da güçlendirmektedir. Milletimizin yıllardır özlemini çektiği huzur dolu bayramları yeniden yaşanır hale getirme iddiasının heyecanı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

İnce, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan İnce, bayramın bütün dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni etti. Bayramların hoşgörünün, sevginin ve kardeşliğin pekiştiği ortak değerler olduğunu vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yeni bir döneme ve yeni bir başlangıca hazırlık yaptığı bugünlerde yaşadığımız coşku, bayram sevincimizi daha da güçlendirmektedir. Milletimizin yıllardır özlemini çektiği huzur dolu bayramları yeniden yaşanır hale getirme iddiasının heyecanı içindeyiz. Aynı özlemin millet tarafından paylaşılıp, beklendiğini meydanlarda gördük.