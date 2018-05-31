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İnce'nin heyetindeki bazı isimlerin Yunanistan'da gözaltına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:30 | Son Güncelleme

Edremit Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Ertaş ve Çoşkun Taşkın 4 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi - Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka: - "Hiçbir yetkileri olmadan aracımızı didik didik arayarak bayrakları da alarak arkadaşlarımızı gözaltına aldılar"

BALIKESİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya ziyareti kapsamında Yunanistan'ın Gümilcine kentinde gözaltına alınan Edremit Belediye Meclis üyelerinin 4 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnce'nin ziyaretleri için bir gün önceden Gümilcine'ye giden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve beraberindeki Belediye Meclis üyeleri Mehmet Ertaş, Coşkun Taşkın ve Ali Yılmaz Diker'in Yunan polisi tarafından arandığı belirtildi.

Yunan polisinin, içinde Türk bayrağı ve şapka bulunan çantaları taşıyan Ertaş ve Taşkın'a ters kelepçe taktığı kaydedilen açıklamada, söz konusu meclis üyelerinin yaklaşık 4 saat gözaltında tutulduktan sonra bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına destek amacıyla Gümülcine'ye geldiklerini belirtti.

Gümrük'ten geçerken hiçbir problem yaşamadıklarını ve geceyi burada geçirdiklerini anlatan Saka, şunları kaydetti:

"Bugün Muharrem İnce'yi beklerken 2 arkadaşımızın yanına polis olduğunu öne süren sivil kişiler gelip ellerindeki torbalarda ne olduğunu sorarak ellerinde arama yetkisi olmamasına rağmen çantaları açtırdılar. Çantaların içinde çıkan 10 civarı Türk bayrağı ve üzerinde 'tamam' yazan şapka vardı. Bunları buradaki arkadaşlarımıza hediye olarak vermek üzere yanımıza almıştık. Hiçbir yetkileri olmadan aracımızı didik didik arayarak bayrakları da alarak arkadaşlarımızı gözaltına aldılar."

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Balıkesir gözaltı muharrem ince Yunanistan

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