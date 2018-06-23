İnce'nin İstanbul mitingi

Herkesi kucaklayarak, ülkeyi üreten bir Türkiye yapacaklarını dile getiren İnce, seçim süreci boyunca meydanları süsleyen vatandaşlara, güvenlik tedbiri alan polis ve jandarmaya ve bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağını aktaran İnce, mitinge ciddi bir katılım olduğunu belirterek, "İzmir'de, Ankara'da muhteşemdin ama İstanbul'da 5 milyonsun, 5." ifadelerini kullandı.

İnce, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, 50 günde 107. mitingi gerçekleştirdiklerini belirterek, seçime bir gün kaldığını hatırlattı.

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Karadenizli, Düzceli, Trabzonlu, Giresunlu, Ordulu, Sakaryalı kardeşim, sana medeniyetler kenti İstanbul'dan sesleniyorum; fındık 15 lira olacak." dedi.

"Gözler, sözler, meydanlar, sokaklar yalan söylemiyorsa bu iş oldu" diyen İnce, meydanlarda gelecekten, nano teknolojiden, uzay madenciliğinden, sürücüsüz arabalardan, fabrikalardan bahseden "aş, ekmek, iş" diyen bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı icraatları anlatan İnce, "Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda, 48 saat içinde Olağanüstü Hal'i kaldıracağım. Merkez Bankası Başkanı, yönetimi ve ekonomik kurulların hepsi özerk olacak. Terörle mücadele, PKK, İŞİD, FETÖ gibi veya benzeri örgütlerle amansız bir mücadele edeceğiz. Hemen 100 gün içinde Suriye'ye büyükelçi atayacağım. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış... Suriye'de büyükelçi atayarak sorunların çözümü için ilk adımı atacağım ve 4 milyon Suriyeli davulla, zurnayla evine gidecek." ifadelerini kullandı.

- İnce vaatlerini anlattı

Spordan siyaseti arındıracaklarını, hemen Passolig'i kaldıracağını anlatan İnce, "Bağımsız ve tarafsız bir yargı için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.