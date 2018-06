İnce'nin İstanbul mitingi

"Barışacağız, hemen barışacağız. Büyüyeceğiz, hızla büyüyeceğiz. Önce hukuk devleti olacağız. Ekonomik kurulları özerkleştireceğiz. Yatırımcıya güven vereceğiz. Gerek yabancı gerekse de yerli yatırımcı Türkiye'ye güven duyacak. Sihirli bir sayım var. 29. Türkiye'nin nüfus ortalaması... Gençler... Almanya'da nüfus ortalaması 40 yaşında, İsveç'te 45, Türkiye'de 29. Gençlerle birlikte yapacağız bunu. Gençler, öğrencilerim, evlatlarım, onun dediği gibi olmaz. Kindar nesil bu işi yapamaz. Bilinçli, özgüvenli bir nesil olacaksınız. Marka yaratacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerinde 16 yeni meslek çıkacak. Bugün ilkokulda okuyanların yüzde 65'i şu an için bilinmeyen mesleklerde çalışacak. Türkiye'de her gün fakirleşiyorsun. Faiz artıyorsa, memleket kötü yönetiliyor demektir. Faiz artıyorsa şirketinin değeri düşüyor. Faiz artıyorsa arsanın değeri düşüyor. Faiz artıyorsa evinin değeri düşüyor. Her gün cebinden para alınıyor demektir. Gençlerle birlikte akıllı, deneyimli, dünyayı tanıyan bir kadroyla birlikte faizleri indireceğiz. Faizler Erdoğan'ın yaptığı gibi emir komutayla, polisiye tedbirlerle inmez. Akıllı ve bilimle iner."