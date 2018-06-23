İnce'nin İstanbul mitingi

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Kimse tedirgin olmasın. Pazartesi sabahı herkes işinin başında olacak. Yolsuzluğa bulaşmadıysanız, işinizin ehliyseniz, liyakat sahibiyseniz, sağcı olmuşsun solcu olmuşsun beni ilgilendirmez. Ehliyetliysen yine öyle devam edeceksin." dedi. İnce, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, İstanbul'daki dev projelerin AK Parti'den çok daha önce planlandığını savundu. Devlette devamlılığın esas olduğunu dile getiren İnce, "Erdoğan kendisinden önceki projeleri devam ettirmiştir. Ben de ondan sonra gelirim ve yarım kalan işleri devam ettiririm. Kimseye baki değil o koltuklar. Mesela Marmaray. 'Ben yaptım.' diyor. İlk imzasını atan MHP'li bakan Enis Öksüz'dür. Ecevit'in başbakanlığında yapıldı. Dünya Bankası kredisiyle yapacaklardı, Erdoğan bunu değiştirdi. Yap-işlet-devret ile yaptı. 3. köprü. 1991'de Süleyman Demirel tarafından yer tespiti çalışmaları yapıldı. Mesela 3. havalimanı. Adı Kuzey Havaalanı'ydı. Silivri tarafına yapılacaktı ama rant uğruna yeri değiştirildi." diye konuştu.

İnce, Türkiye'de hayvancılığın yok edildiğini ileri sürerek, cumhurbaşkanı seçildiğinde hayvancılığa önem vereceklerini, Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracaklarını kaydetti. Konuşmasında kamu görevlilerine seslenen İnce, "Kimse tedirgin olmasın. Pazartesi sabahı herkes işinin başında olacak. Yolsuzluğa bulaşmadıysanız, işinizin ehliyseniz, liyakat sahibiyseniz, sağcı olmuşsun solcu olmuşsun beni ilgilendirmez. Ehliyetliysen yine öyle devam edeceksin. Bir köprü meselesi var. Bu köprüyü bir anlatalım değil mi? Demirel köprü yaptı. Onun yaptığı köprüden Ramazan ve Kurban bayramlarında bedava geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığından parayla geçiyoruz. Demirel'in yaptığı köprüden normal zamanlarda 5,5 lira gidiş, 5,5 lira dönüş, 11 liraya geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114 gidiş, 114 geliş, 228 liraya geçiyoruz." ifadelerini kullandı. Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye'ye kalite getireceğini dile getirerek, hükümetin yatırımlarının kaliteden yoksun olduğunu öne sürdü. Türkiye'ye huzur geleceğini belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barışacağız, hemen barışacağız. Büyüyeceğiz, hızla büyüyeceğiz. Önce hukuk devleti olacağız. Ekonomik kurulları özerkleştireceğiz. Yatırımcıya güven vereceğiz. Gerek yabancı gerekse de yerli yatırımcı Türkiye'ye güven duyacak. Sihirli bir sayım var. 29. Türkiye'nin nüfus ortalaması... Gençler... Almanya'da nüfus ortalaması 40 yaşında, İsveç'te 45, Türkiye'de 29. Gençlerle birlikte yapacağız bunu. Gençler, öğrencilerim, evlatlarım, onun dediği gibi olmaz. Kindar nesil bu işi yapamaz. Bilinçli, özgüvenli bir nesil olacaksınız. Marka yaratacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerinde 16 yeni meslek çıkacak. Bugün ilkokulda okuyanların yüzde 65'i şu an için bilinmeyen mesleklerde çalışacak. Türkiye'de her gün fakirleşiyorsun. Faiz artıyorsa, memleket kötü yönetiliyor demektir. Faiz artıyorsa şirketinin değeri düşüyor. Faiz artıyorsa arsanın değeri düşüyor. Faiz artıyorsa evinin değeri düşüyor. Her gün cebinden para alınıyor demektir. Gençlerle birlikte akıllı, deneyimli, dünyayı tanıyan bir kadroyla birlikte faizleri indireceğiz. Faizler Erdoğan'ın yaptığı gibi emir komutayla, polisiye tedbirlerle inmez. Akıllı ve bilimle iner."

İnce, seçmenlerden erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okulların çevresinde yer almalarını, oy kullanma işleminden sonra sandıkların takipçisi olmalarını istedi. Seçmenleri için 36 saat süreyle seferberlik ilan ettiğini anlatan İnce, şunları kaydetti: "36 saat sonra seferberlik kaldırılacak. Sandık başlarından ayrılmayacaksınız. Tuvalete gitmeyeceksiniz. Sakın yemek gelmeyince kimseye bağırmayacaksınız. Bir gün oruç tutun. Bir şey olmaz. Islak imzalı tutanakları aldıktan sonra seçim kurullarının önüne gideceksiniz. Ben ne yapacağım? Yalova'da oyumu kullanıp doğru Ankara'ya YSK'nın önüne gideceğim. Hiçbir şekilde 'Yok şu varmış, yok bu varmış. Erdoğan kaybedince bırakmazmış.' Geç o işleri sen. Bu memleket sahipsiz değil. Meydanlardayız, sokaklardayız. Demirel 6 kere kaybedip nasıl gittiyse sen de öyle gideceksin. Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu işi başardık. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu son çırpınışlarıdır. Eğer İstanbul'da 5 milyonu görmezlikten gelip canlı yayını kestiriyorsan Erdoğan, sen bitmişsin. O bitmişlerden ve tükenmişlerden medet umuyor ya. Geçen Yenikapı'ya bitmiş tükenmiş bir siyasetçi desteğe gelmiş. Ne diyor? Devletin bekası için gelmiş. Burada söylüyorum. Acaba oğlanın kredisi için gelmiş olabilir misin? 400 milyon lira. Acaba kuru sabitleyip, kur farkını bankaya yıkmış olabilir misin? Daha fazlası var. Merak etmeyin Allah'ın izniyle o koltuğa oturalım. O zaman gereğini yapacağız. Bu 50 günlük süre içerisinde gidemediğim vilayetler var. 68 vilayete gittim. Gidemediklerimden özür diliyorum ama onlara cumhurbaşkanı olarak gideceğim. Önce onlardan başlayacağım. Cumhurbaşkanı olarak ilk gideceğim il Erzurum olacak."