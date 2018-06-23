İnce'nin Maltepe Mitinginde yağmur sürprizi -2

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ - Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ- / İstanbul DHA
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alınıyor. Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve Muharrem İnce'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Farklı takım formaları giyerek alana gelenler dikkat çekiyor. Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı durumda. Öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur nedeniyle alana gelenler ıslanmaktan kurtulamadı. Hazırlıklı gelenler şemsiyelerini açarken bazıları ise pankart ve afişlerin altına sığındı.
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