İnce'nin mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 2 kişi serbest bırakıldı

Emniyet mensuplarının yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 2 şüpheli daha kamera kayıtlarından tespit edildi.

Olay günü bir eğlence merkezinde alkol aldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahürat yapan 100-150 kişilik gruba kendisinin de katıldığını söyleyen B.Y, şunları belirtti:

"Küfürlü tezahürat atılırken, bir anda alkolün verdiği etkiyle ellerimi kaldırarak tezahürata eşlik ettim. Sonrasında kendimi kaybettiğimi anladım ve yaptıklarımın yanlış olduğunu, alkolün etkisiyle bu çirkin davranışta bulunduğumu fark ettim. Hatta yanımdaki arkadaşım K.K'yle bu hareketin yanlış olduğunu konuştuk. Kesinlikle yaptığım bu çirkin tezahürattan dolayı çok pişmanım. Kesinlikle bilinçsiz olarak böyle bir şey yaptım, hiçbir kastım yoktur. Kendime gelir gelmez hemen kendimi toparladım ve tezahürattan vazgeçtim."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin, sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan 6 kişi, 23 Haziran'da sevk edildikleri mahkemece, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

