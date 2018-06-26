HABER

İnce'nin mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 2 kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:52 | Son Güncelleme

İzmir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bir eğlence merkezinde oturan gruptan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Şüpheli B.Y'nin emniyetteki ifadesinden: "Küfürlü tezahürat atılırken, bir anda alkolün verdiği etkiyle ellerimi kaldırarak tezahürata eşlik ettim. Sonrasında kendimi kaybettiğimi anladım ve yaptıklarımın yanlış olduğunu, alkolün etkisiyle bu çirkin davranışta bulunduğumu fark ettim. Hatta yanımdaki arkadaşım K.K'yle bu hareketin yanlış olduğunu konuştuk. Kesinlikle yaptığım bu çirkin tezahürattan dolayı çok pişmanım"

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada ve basında yer alması üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Emniyet mensuplarının yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 2 şüpheli daha kamera kayıtlarından tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan K.K. ve B.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette verdikleri ifadelerde suçlamayı kabul eden şüphelilerin, pişman olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledikleri öğrenildi.

Olay günü bir eğlence merkezinde alkol aldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahürat yapan 100-150 kişilik gruba kendisinin de katıldığını söyleyen B.Y, şunları belirtti:

"Küfürlü tezahürat atılırken, bir anda alkolün verdiği etkiyle ellerimi kaldırarak tezahürata eşlik ettim. Sonrasında kendimi kaybettiğimi anladım ve yaptıklarımın yanlış olduğunu, alkolün etkisiyle bu çirkin davranışta bulunduğumu fark ettim. Hatta yanımdaki arkadaşım K.K'yle bu hareketin yanlış olduğunu konuştuk. Kesinlikle yaptığım bu çirkin tezahürattan dolayı çok pişmanım. Kesinlikle bilinçsiz olarak böyle bir şey yaptım, hiçbir kastım yoktur. Kendime gelir gelmez hemen kendimi toparladım ve tezahürattan vazgeçtim."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin, sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan 6 kişi, 23 Haziran'da sevk edildikleri mahkemece, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
ÇOMÜ'de mezuniyet coşkusuÇOMÜ'de mezuniyet coşkusu
MHP'li Akçay, İnce'ye yüklendiMHP'li Akçay, İnce'ye yüklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı’na Hakaret İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı izmir mitingi mahkeme muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.