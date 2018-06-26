İnce'nin mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 2 kişi serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada ve basında yer alması üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Emniyet mensuplarının yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 2 şüpheli daha kamera kayıtlarından tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan K.K. ve B.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyette verdikleri ifadelerde suçlamayı kabul eden şüphelilerin, pişman olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledikleri öğrenildi.
Olay günü bir eğlence merkezinde alkol aldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahürat yapan 100-150 kişilik gruba kendisinin de katıldığını söyleyen B.Y, şunları belirtti:
"Küfürlü tezahürat atılırken, bir anda alkolün verdiği etkiyle ellerimi kaldırarak tezahürata eşlik ettim. Sonrasında kendimi kaybettiğimi anladım ve yaptıklarımın yanlış olduğunu, alkolün etkisiyle bu çirkin davranışta bulunduğumu fark ettim. Hatta yanımdaki arkadaşım K.K'yle bu hareketin yanlış olduğunu konuştuk. Kesinlikle yaptığım bu çirkin tezahürattan dolayı çok pişmanım. Kesinlikle bilinçsiz olarak böyle bir şey yaptım, hiçbir kastım yoktur. Kendime gelir gelmez hemen kendimi toparladım ve tezahürattan vazgeçtim."
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Olay
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin, sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı.
Gözaltına alınan 6 kişi, 23 Haziran'da sevk edildikleri mahkemece, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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