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İnce'nin Pendik mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:52 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Erden ve askeri öğrenciden darbeci olmaz. Rütbeliler darbeci, sonuna kadar cezalandırılacak"

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Erden ve askeri öğrenciden darbeci olmaz. Rütbeliler darbeci, sonuna kadar cezalandırılacak." dedi.

İnce, Pendik'te düzenlenen mitingde, Türkiye'nin çok kutuplaştığını öne sürerek, en büyük projesinin huzur olduğunu ve topluma huzurla barışı vadettiğini söyledi.

Geçen günlerde yaptığı bir konuşmayı anımsatan İnce, "Ben dedim ki geçenlerde, birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı, dördüncü köprüyü İnce yapar dedim. O da dedi ki bana, hani siyaset uzun ince bir yol ya, uzun kısmı bitti, ince kısmındayız. Bana soruyor, 'Dördüncü köprüyü nereye kuracaksın?' Erdoğan sana sesleniyorum, dördüncü köprüyü Edirne'den Kars'a kuruyorum, Kars'a. Dünyanın en büyük köprüsü bu, gönül köprüsü bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez bir kişi seçilmeden icraat yaptığını, o kişinin de kendisi olduğunu belirten İnce, şöyle konuştu:

"Yemin ettikten 48 saat sonra OHAL'i kaldıracağım dedim. Erdoğan geçen gün açıkladı, -İnce hastalık korkusundan sonra- dedi ki 'Seçimlerden sonra OHAL kalkacak'. Yine öğretmenlere, polislere 3.600 ek gösterge vereceğim dedim, 16 yıldır iktidarda olan Erdoğan açıkladı, öğretmenlere, polislere ek gösterge dedi. Şimdi dedim ki, bayram gününde Demirel'in yaptığı köprüden bedava geçiyorsunuz, Erdoğan'ın yaptığı köprüden parayla geçiyorsunuz. Demirel'in yaptığı köprüden bayramdan sonra 11 liraya geçeceksiniz gidiş-geliş. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 228 liraya geçeceksiniz gidiş-geliş. Bugün, köprü konusunda haklı olabilir demiş, Kurban Bayramı'nda düzeltecekmiş. Be mübarek, 16 yıldır iktidardasın, 32 bayram geçti, Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sen emekli cumhurbaşkanı olacaksın."

Türkiye'nin ikili bir yarışta olduğunu aktaran İnce, "Projelerimi söylüyorum, hak, hukuk, adalet. Erdoğan diyor ki, çay, kek, oralet." diye konuştu.

İnce, "Dindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok. Ona aile karar verir. Ama sen kindar nesil dersen Erdoğan, bir minicik köpek yavrusunun bacaklarını keserler sonra. Bunu yapma. Hepimiz kardeşiz." dedi.

Alanda kendisine gösterilen "Askeri öğrenciye özgürlük" tabelasını okuyan İnce, pankartı kendisine gösterene "Haklısın" diyerek, "Şundan dolayı haklısın, erden ve askeri öğrenciden darbeci olmaz. Rütbeliler darbeci, sonuna kadar cezalandırılacak. Askeri öğrencileri, çocukları almışlar bir gece vakti götürmüşler, ne bilecek bunlar? Merak etmeyin hukuk düzeninde, adil mahkemelerde gereğini yapacağız." şeklinde konuştu.

- Mitingden notlar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi için Pendik Meydanı'na İnce posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Bazı vatandaşlar İnce'yi evlerinin balkonlarından ve kafelerden izledi.

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