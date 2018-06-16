İnce'nin Pendik mitingi

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Erden ve askeri öğrenciden darbeci olmaz. Rütbeliler darbeci, sonuna kadar cezalandırılacak." dedi.

İnce, Pendik'te düzenlenen mitingde, Türkiye'nin çok kutuplaştığını öne sürerek, en büyük projesinin huzur olduğunu ve topluma huzurla barışı vadettiğini söyledi.

Geçen günlerde yaptığı bir konuşmayı anımsatan İnce, "Ben dedim ki geçenlerde, birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı, dördüncü köprüyü İnce yapar dedim. O da dedi ki bana, hani siyaset uzun ince bir yol ya, uzun kısmı bitti, ince kısmındayız. Bana soruyor, 'Dördüncü köprüyü nereye kuracaksın?' Erdoğan sana sesleniyorum, dördüncü köprüyü Edirne'den Kars'a kuruyorum, Kars'a. Dünyanın en büyük köprüsü bu, gönül köprüsü bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez bir kişi seçilmeden icraat yaptığını, o kişinin de kendisi olduğunu belirten İnce, şöyle konuştu:

"Yemin ettikten 48 saat sonra OHAL'i kaldıracağım dedim. Erdoğan geçen gün açıkladı, -İnce hastalık korkusundan sonra- dedi ki 'Seçimlerden sonra OHAL kalkacak'. Yine öğretmenlere, polislere 3.600 ek gösterge vereceğim dedim, 16 yıldır iktidarda olan Erdoğan açıkladı, öğretmenlere, polislere ek gösterge dedi. Şimdi dedim ki, bayram gününde Demirel'in yaptığı köprüden bedava geçiyorsunuz, Erdoğan'ın yaptığı köprüden parayla geçiyorsunuz. Demirel'in yaptığı köprüden bayramdan sonra 11 liraya geçeceksiniz gidiş-geliş. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 228 liraya geçeceksiniz gidiş-geliş. Bugün, köprü konusunda haklı olabilir demiş, Kurban Bayramı'nda düzeltecekmiş. Be mübarek, 16 yıldır iktidardasın, 32 bayram geçti, Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sen emekli cumhurbaşkanı olacaksın."