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İncesaz Grubu'nun dinletisiyle coştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:10 | Son Güncelleme

İmam Altınbaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Vega Okullarının Bahçeşehir kampüsündeki etkinlikte davetliler, İncesaz Grubu'nun dinletisiyle coştu. Bir şarkı seslendirden öğrenci korosu da alkış aldı. Birbirinden seçme ezgilerin yankılandığı, okulun tanıtımının da yapıldığı etkinliğe İmam Altınbaş, Vega Okulları Genel Müdürü Ebru Arpacı, Bahçeşehir Kampüsü Müdürü Necla Kızılçeç'in yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi, davetli  katıldı.

İncesaz Grubu'nun dinletisiyle coştular

İSTANBUL, (DHA) İmam Altınbaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Vega Okullarının Bahçeşehir kampüsündeki etkinlikte davetliler, İncesaz Grubu'nun dinletisiyle coştu. Bir şarkı seslendirden öğrenci korosu da alkış aldı. Birbirinden seçme ezgilerin yankılandığı, okulun tanıtımının da yapıldığı etkinliğe İmam Altınbaş, Vega Okulları Genel Müdürü Ebru Arpacı, Bahçeşehir Kampüsü Müdürü Necla Kızılçeç'in yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi, davetli katıldı.

(FOTOĞRAF)

İncesaz Grubu'nun dinletisiyle coştular

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