İncesu Belediye Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İncesu Belediye Meclisi Nisan ayı olağan 1. Bileşim toplantısı İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında gerçekleştirildi.

İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Nisan ayı olağan 1.Bileşim toplantısı, İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapıldı. İncesu Belediyesi Meclis Gündeminde 13 Asıl 3 adet ek gündem olmak üzere toplam 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda bir konuşma yapan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Mart ayında Meclis huzur hakkı ve Meclis komisyon haklarını Mehmetçiğe bağış yapan İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek, alınan kararların İncesu’ya hayırlı olmasını dileklerinde bulundu.