HABER

İncesu Belediyesi sosyal tesisi olmayan mahalle bırakmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçeye mahalle olarak bağlanan köylere düğünlerini, nişanlarını, asker kınalarını yapabilecekler sosyal tesisler yapılıyor.Çalışmaları birim müdürleri ile birlikte yerinde inceleyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İncesu Belediyesi sosyal tesisi olmayan mahalle bırakmayacak

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçeye mahalle olarak bağlanan köylere düğünlerini, nişanlarını, asker kınalarını yapabilecekler sosyal tesisler yapılıyor.
Çalışmaları birim müdürleri ile birlikte yerinde inceleyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Karayol, “İncesu Belediyesi ve Uçurum Ailesi tarafından yapılan sosyal tesisimizin toplam yüzölçümü 350 metrekare olarak planlandı, şu anda çevre düzenlemesini yapmak üzere belediye personelimizle yerinde inceleme yapıyoruz. Kanlı Çardak mahallesine yaptığımız Sosyal tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen uçurum ailesine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.

İncesu Belediyesi sosyal tesisi olmayan mahalle bırakmayacak

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da büyük operasyon başlıyor

Diyarbakır'da büyük operasyon başlıyor

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor

Tunceli'de çatışma! Yol kapatıldı, öldürüldüler

Tunceli'de çatışma! Yol kapatıldı, öldürüldüler

Escort sitesi rezaleti! Site üzerinden karısına fuhuş yaptırmış

Escort sitesi rezaleti! Site üzerinden karısına fuhuş yaptırmış

Son hava durumu tahminler! 27 Mart yurtta hava durumu

Son hava durumu tahminler! 27 Mart yurtta hava durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.