İncesu Belediyesi sosyal tesisi olmayan mahalle bırakmayacak

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçeye mahalle olarak bağlanan köylere düğünlerini, nişanlarını, asker kınalarını yapabilecekler sosyal tesisler yapılıyor.
Çalışmaları birim müdürleri ile birlikte yerinde inceleyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Karayol, “İncesu Belediyesi ve Uçurum Ailesi tarafından yapılan sosyal tesisimizin toplam yüzölçümü 350 metrekare olarak planlandı, şu anda çevre düzenlemesini yapmak üzere belediye personelimizle yerinde inceleme yapıyoruz. Kanlı Çardak mahallesine yaptığımız Sosyal tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen uçurum ailesine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.
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