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İncesu’da vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Kayseri’nin İnecsu ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu.İncesu Belediyesince yapılan mesire alanları, havaların ısınmasıyla vatandaşların akınına uğradı.

İncesu’da vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu

Kayseri’nin İnecsu ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu.
İncesu Belediyesince yapılan mesire alanları, havaların ısınmasıyla vatandaşların akınına uğradı. Haftanın yorgunluğunu, stresini atmak için kendini piknik alanına atan vatandaşlarla yapılan sohbetlerde İncesu Belediyesinin ve İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’un yapmış olduğu hizmetlerden memnuniyetler dile getirildi. Her zaman halk ile iç içe olduğu ve halkın yanında olduğu için Başkan Karayol’a teşekkür eden vatandaşlar, sıcak havanın ve mesire alanlarının tadını çıkartmaya devam ettiler.
İlçedeki vatandaşlar, yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte haftasonları Derebağ, Baraj, 15 Temmuz, Zeytin Dalı, Gençlik Parkı Mesire Alanlarında piknik yaparak stres atıyor.

İncesu’da vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu

İncesu’da vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu

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