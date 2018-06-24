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İnce'ye 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden 1 oy çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in memleketi Bayburt'un Taht köyünden 1 oy çıktı.

İnce'ye 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden 1 oy çıktı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in memleketi Bayburt'un Taht köyünden 1 oy çıktı. 153 seçmenin oy kullandığı sandıkta, 1 oy da CHP'ye çıktı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs’ta, Malatya'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde, kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" ifadeleri ile tepki göstermişti. Korgeneral Temel'in baba ocağı Bayburt'un merkeze bağlı Taht köyündeki vatandaşlar, İnce'nin sözlerine tepkilerini dile getirmişti.
Tek sandık kurulan Taht köyünde 153 seçmen oy kullandı. Tüm oyların geçerli sayıldığı köyde, Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 145, Meral Akşener'e 4, Temel Karamollaoğlu'na 3, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.
Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise Ak Parti 124, MHP 21, Saadet Partisi 3, İyi Parti 4 ve CHP 1 oyda kaldı.

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İnce'ye 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden 1 oy çıktıİnce'ye 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden 1 oy çıktıİnce'ye 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden 1 oy çıktıİnce'ye 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden 1 oy çıktı

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