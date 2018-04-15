İnci kefali için av yasağı başladı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, bölge için çok önemli bir değer olan inci kefali balığının üreme dönemi boyunca vatandaşlarla el ele vererek en üst düzeyde korunması gerektiğini söyledi.

İnci kefali balığının Van Denizi’nde yaşayan endemik bir tür olduğunu belirten Başkan Özgökçe, inci kefalinin Van Denizi’nin sodalı suyunda yaşamını sürdürebildiğini, ancak üremesini bu ortamda sağlayamadığını vurguladı. Özgökçe, “Üreme döneminde mutlaka Van Denizi’ne akan tatlı sulara çıkmak ve üreme hücrelerini, yani yumurtalarını tatlı sulara bırakmak zorundadır. Bu süreç 15 Nisan’da başlayıp 15 Temmuz’a kadar devam ediyor. Kesinlikle bu süreçte avlanmamalıdır, tüketilmemelidir ve satılmamalıdır. Bu üreme döneminde Van Denizi’nde olan ne kadar Van balığı varsa tatlı sulara göç ederler ve o tatlı sulara giderken adeta hepimizi derinden etkileyen çok enteresan ve mükemmel görüntülere de sahne olmaktadırlar" dedi.

Başkan Özgökçe, özellikle inci kefalinin korunması konusunda Van Denizi’ne sahili olan tüm il ve ilçelerin önemli adımlar atarak inci kefali balığının popülasyonunu muhafaza etmeleri gerektiğini anlattı. Tuşba Belediyesi olarak 15 Nisan-15 Temmuz av yasağı dönemi boyunca inci kefali balığının avlanması, satışı ve nakliyesinin engellenmesi için zabıta ekiplerinin denetimlerini sıkılaştıracağının altını çizen Başkan Özgökçe, “İnci kefali balığı bölgemizin ekonomisi için taşıdığı önem çok büyüktür. Bu nedenle bundan sonraki nesillerin devamını sağlamak gerekir. Bunu da yapmanın bir yolu var. O da balığın üremesinin gerçekleştiği 15 Nisan-15 Temmuz ayları arasında uygulanacak av yasağı döneminde daha hassas olunması ve yasağa uymayanlara karşı alınan tedbirlerin hayata geçirilmesidir. Aynı hassasiyetin uçkun için de gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü bölge halkının ‘Revas, Uşkun, Yayla Muzu’ adını verdikleri ve özellikle doğada yetişen ve üretilmeyen bu bitkinin tam çiçek açma döneminde bilinçsizce ve aşırı toplanması, bu bitkinin bu bölgede neslini tehlike altında bırakmaktadır. Zabıta ekiplerimiz inci kefaline gösterdiği hassasiyetin aynısını uçkun için de gösterecektir. Daha önceleri Erek Dağı’nın yerleşim yerlerine yakın yerlerde dahi bulunurken, şimdilerde uçkun aşağı kesimlerde kalmadığı gibi çok yukarı kesimlerde de dahi aşırı toplanmadan dolayı tehlike altına girme tehdidiyle karşı karşıyadır” diye konuştu.