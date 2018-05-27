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İnci kefalinin akıntıya karşı dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı.

İnci kefalinin akıntıya karşı dansı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı. Önlerine çıkan engelleri zıplayarak, aşan balıkların ortaya çıkardığı görsel şölen, görenleri hayran bırakıyor.
Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz görüntü ortaya çıkaran inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tedbir alıp, sürekli denetim yapıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak, yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, önlerine çıkan engelleri zıplayarak, geçiyor. Milyonlarca balık, bu göçte görsel şölen sunuyor. Vanlılar ise bu doğa olayının yoğun olarak görüldüğü Muradiye ilçesinin Bendimahi bölgesine izlemek için akın ederken, balıkları avlayan martıların da mücadelesine tanıklık ediyor.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, balıkların, nehrin akıntısının tersine uçarak, ziyaretçilere göç serüveni yaşattığını, bu nedenle halk arasında buna 'zorlu yolculuk' denildiğini söyledi. Yaşar, "Balıklar nehrin akıntısının tersine adeta uçarak, ziyaretçilere bir göç serüveni yaşatıyor. Gerçekten muhteşem bir olay. Bu muhteşem doğa olayını görmemiş olanlar, mutlaka gelip görsünler. Sadece sosyal medyadan takip etmek olmaz. Her yıl yurt içinden ve yurt dışından ortalama 35 bin turist gelip, bu doğa olayını izliyor; buna tanıklık ediyorlar. Bu yıl hedefimiz 50 bin turist" dedi.

FOTOĞRAFLI

İnci kefalinin akıntıya karşı dansıİnci kefalinin akıntıya karşı dansıİnci kefalinin akıntıya karşı dansıİnci kefalinin akıntıya karşı dansı

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