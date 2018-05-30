HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İnci kefalinin suyun tersine yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:47 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için nisan ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu ilgi çekiyor - Balık bendi şefi İzzet Şevketoğlu: - "Yaşanan bu göç doğal bir şey. Bizim için ise mucizevi ve görseli güzel olan bir olay. Batı illerinden de birçok ziyaretçi gelerek martılar ile inci kefali arasındaki var olma mücadelesini izliyor" - Bölgenin ziyaretçilerinden Ali Genç: - "Martıların ve balıkların olması güzel görüntüler sunuyor. Türkiye'de başka bir yerde olmayan bu doğal güzelliği herkesin gelip görmesini tavsiye ederim"

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için nisan ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor.

Van-Ağrı karayolu Erciş Balık Bendi mevkisindeki Deli Çay'da üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu görsel şölen sunuyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu görmek için birçok kişi kente geliyor.

Balık göçünün en güzel izlendiği Deli Çay üzerinde bulunan balık bendine gelen ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna tanıklık ediyor.

Balık göçünü fırsat bilen martılar ise nasiplerini almak için göç zamanı boyunca Deli Çay üzerinde uçuyor.

- "Martılar ile inci kefali arasında var olma mücadelesi"

Balık bendi şefi İzzet Şevketoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları binlerce ziyaretçinin balıkların göçünü izlemek için bölgeye geldiğini söyledi.

Bu sayede bölgede turizmin canlandığını anlatan Şevketoğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 400 dönümlük bir arazi üzerine kurulu balık bendi, özel olarak korunuyor. Balık göçünü izlemek için son derece uygun bir mekan. Hafta sonları yaklaşık 5 bin ziyaretçi gelip bu kutsal yolculuğu izleme fırsatı buluyor. Yaşanan bu göç doğal bir şey. Bizim için ise mucizevi ve görseli güzel olan bir olay. Batı illerinden de birçok ziyaretçi gelerek martılar ile inci kefali arasındaki var olma mücadelesini izliyor. Balıkların yumurtalarından su kaplumbağaları da nasipleniyor. Burada doğal bir döngü yaşanıyor. Bizler de bu mücizevi doğa olayının devam etmesi için sürekli çalışıyoruz. 30 kişilik bir ekiple sürekli alanı temiz tutup ziyaretçilere daha güzel bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz."

- "Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim"

Balık göçünü izlemek için ailesi ile Malatya'dan geldiğini aktaran Ali Genç, "Burası herkesin ailesi ile gelerek balık göçünü izleyebileceği bir mekan. Erciş'in doğal güzelliklerinden biri. Martıların ve balıkların olması güzel görüntüler sunuyor. Türkiye'de başka bir yerde olmayan bu doğal güzelliği herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.

Ankara'dan iş için Erciş'e geldiğini belirten Sami Aktuna ise balıkların suyun tersine yüzmesinin Allah'ın verdiği ilahi bir özellik olduğunu, herkesin gelip bu güzelliği görmesi gerektiğini ifade etti.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Artvin'de evleri sel bastı, araçlar toprak altında kaldıArtvin'de evleri sel bastı, araçlar toprak altında kaldı
17 yıllık eşine böbreğini verdi17 yıllık eşine böbreğini verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık bendi Erciş inci kefali Van

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Artvin'de heyelan! Çok sayıda araç toprak altında kaldı

Artvin'de heyelan! Çok sayıda araç toprak altında kaldı

Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Hafta ortasında Şans Topu heyecanı (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Hafta ortasında Şans Topu heyecanı (MPİ canlı çekiliş)

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.