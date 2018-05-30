İnci kefalinin suyun tersine yolculuğu

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için nisan ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor.

Bu sayede bölgede turizmin canlandığını anlatan Şevketoğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 400 dönümlük bir arazi üzerine kurulu balık bendi, özel olarak korunuyor. Balık göçünü izlemek için son derece uygun bir mekan. Hafta sonları yaklaşık 5 bin ziyaretçi gelip bu kutsal yolculuğu izleme fırsatı buluyor. Yaşanan bu göç doğal bir şey. Bizim için ise mucizevi ve görseli güzel olan bir olay. Batı illerinden de birçok ziyaretçi gelerek martılar ile inci kefali arasındaki var olma mücadelesini izliyor. Balıkların yumurtalarından su kaplumbağaları da nasipleniyor. Burada doğal bir döngü yaşanıyor. Bizler de bu mücizevi doğa olayının devam etmesi için sürekli çalışıyoruz. 30 kişilik bir ekiple sürekli alanı temiz tutup ziyaretçilere daha güzel bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz."

- "Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim"

Balık göçünü izlemek için ailesi ile Malatya'dan geldiğini aktaran Ali Genç, "Burası herkesin ailesi ile gelerek balık göçünü izleyebileceği bir mekan. Erciş'in doğal güzelliklerinden biri. Martıların ve balıkların olması güzel görüntüler sunuyor. Türkiye'de başka bir yerde olmayan bu doğal güzelliği herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.

Ankara'dan iş için Erciş'e geldiğini belirten Sami Aktuna ise balıkların suyun tersine yüzmesinin Allah'ın verdiği ilahi bir özellik olduğunu, herkesin gelip bu güzelliği görmesi gerektiğini ifade etti.

