İnci kefalinin Türkiye’nin tanıtım filmlerinde yer alması talebi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığının Türkiye’nin tanıtım filmlerinde yer alması talebinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde bir araç firması için çekilen reklam filminde Van’ın kültürel değerlerine yer verilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, kenti anlatan reklam filminin arkasındaki sırrı paylaştı. İHA muhabirine konuşan Yrd. Doç. Dr. Akkuş, 2000’li yıllarda yok olma noktasına gelen inci kefalinin günümüzde büyük firmalara ilham kaynağı olduğunu belirtti. Yapılan koordineli çalışmalar neticesinde inci kefalinin yok olma tehlikesini atlattığını ifade eden Akkuş, ulusal düzeyde bilinen inci kefalinin, Türkiye’nin tanıtım filmlerinde yer almasını istedi. Son yıllarda resmi ve sivil toplum kuruluşlarının Van’ın tanıtımı için inanılmaz bir çaba içerisinde olduğunu aktaran Akkuş, “Son günlerde Van’da herkesin konuştuğu ve ulusal kanalların büyük çoğunluğunda sıklıkla karşılaştığımız reklam filmi hepimizi çok mutlu etmiştir. Bizler için sürpriz olan böylesi bir reklam filminin çekilmesiyle memnun olduk. Reklam filminde en ilgi çeken noktalardan birisi de dünyada yalnız Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığına yer vermesi ve göçüne ait görüntülerin paylaşmasıdır. Bu aslında inci kefalinin hangi noktalara geldiğini bizlere gösteriyor. Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın, Van YYÜ’nün, valilik ve jandarmanın çalışmalarıyla birlikte 2000’li yıllarda yok olma noktasına gelen bir balık, yok olmaktan kurtuluyor ve günümüzde büyük firmaların ilham aldığı bir noktaya geliyor. Bu hem Van’ın, hem de inci kefalinin tanıtımı için inanılmaz bir gelişmedir” dedi.

İnci kefali reklam filminde nasıl yer aldı?

Van’ın doğası, otlu peyniri ve inci kefalinin yer aldığı reklam filminin arkasındaki sır ile ilgili bilgi veren Akkuş, reklamda oynayan ünlü oyuncu Yiğit Özşener’in inci kefalinin yaşam öyküsünü ve yolculuğunu çok iyi bildiğini söyledi. Akkuş, “2014 yılında Mustafa Sarı’nın TEMA Vakfında yolculuğu anlattığı konferansı en önde dinleyen dinleyiciler arasında yer alan Yiğit Özşener, çekilen reklam filmiyle konuya bir sanatçı duyarlılığıyla eğilmiş ve ortaya Van’ın ve inci kefalinin tanıtımı için çok güzel bir çalışma çıkmış. Çekilen reklamda ise, inci kefalinin zıplamasına, neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına yer veriliyor” diye konuştu.

“İnci kefali ülkemizin tanıtım filmlerinde yer alsın”

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığının Türkiye’nin uluslararası tanıtım filmlerinde yer alması ile değer kazanacağına işaret eden Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük firmaların reklam filminde yer alan inci kefali, ülkemizin tanıtım filminde neden yer almasın? Bundan sonraki hedefimiz, inci kefalinin Türkiye’nin tanıtım filminde yer almasıdır. Biz şuna inanıyoruz ki inci kefali, Türkiye’nin tanıtım filmine girerse yabancı turist sayısı katbekat artacaktır. Bu filmin çekilmesinde büyük emeği olan Yiğit Özşener’e çok teşekkür ediyoruz. Bu reklam filminden sonra kendisini yazın yapılacak olan inci kefali festivaline davet ediyoruz.”