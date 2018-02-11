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İncilipınar Parkı'na "Yeşil Bayrak" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: - "Bu ödülü Türkiye'de ilk kez İncilipınar Parkı aldı"

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin Pamukkale ilçesinde yaptırdığı İncilipınar Parkı, dünyada park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için tasarlanan "Yeşil Bayrak" ödülünü aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk "Yeşil Bayrak" ödülü ile Denizli'nin park ve yeşil alanlardaki marka değerinin de tescillendiğini söyledi.

Bu ödülün İngiltere ve Galler’deki park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için 1996 yılında tasarlandığını ve daha sonra tüm dünyaya yayıldığını anlatan Zolan, "Bu ödülü Türkiye'de ilk kez İncilipınar Parkı aldı. Ödüle İngiltere'deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından layık görüldük. Yüksek çevre standartlarını sağlamada, diğer kurum ve kuruluşlara örnek olan Yeşil Bayrak, rekreasyonel yeşil alanlarda mükemmellik ölçeğini temsil ediyor. Bu ödülle Denizli'nin prestiji, Avrupa'daki yeri, hizmet kalitesinin artışı, kent turizminin gelişmesi, pazarlama ve online tanıtımına katkı yapacak." dedi.

Zolan, İncilipınar Parkı'nın bugünlere gelmesinde dönemin Belediye Başkanı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin emeği olduğunu ifade ederek, "Bugün bu ödülü alıyorsak Sayın Bakanımızın, Belediye Başkanlığı döneminde İncilipınar Parkı'na verdiği önem ve orada yaptığı çalışmalardan dolayıdır. Sayın Bakanımızın Ege'nin incisi haline getirdiği parkımıza verilen Yeşil Bayrak ödülünün yerel ve ulusal düzeyde çok olumlu tepkiler alacağına eminim." diye konuştu.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi İncilipınar Parkı park yeşil bayrak

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