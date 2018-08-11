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İncir ağacından düşüp, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Veli Doymaz (68), yaşamını yitirdi.

İncir ağacından düşüp, öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Veli Doymaz (68), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 00.30 sıralarında, Adala Mahallesi'nde meydana geldi. Üç çocuk babası Veli Doymaz, çıktığı evinin bahçesindeki ağaçtan incir toplarken dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Doymaz, çağırılan ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doymaz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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