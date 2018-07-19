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İncir üreticisi dertli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde incir hasadı için hazırlıklar yapılırken, bazı çiftçiler bölgedeki jeotermal santraller nedeniyle ağaçların kuruduğunu öne sürdü.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde incir hasadı için hazırlıklar yapılırken, bazı çiftçiler bölgedeki jeotermal santraller nedeniyle ağaçların kuruduğunu öne sürdü. Tek gelirlerinin incir olduğunu vurgulayan çiftçiler, bu yıl ürün elde edemeyeceklerini belirtip, yetkililerden yardım istedi. Kuyucak'ın 2 bin 700 nüfuslu Pamukören Mahallesi'nde incir üreticiliği yapan çiftçiler, son aylarda kuruyan ağaçları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Çiftçiler, ağaçlarının önce yapraklarının, ardından da dalları ve meyvesinin kuruduğuna dikkat çekti. Sorunun jeotermal kaynaklı olduğunu öne süren çiftçiler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İncir Araştırma Enstitüsü'ne müracaatta bulundu. Çiftçiler, jeotermal santrallerinin incir ağaçlarını kuruttuğu iddiasıyla konuyu Nazilli 2 Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. Aradan iki ay geçmesine rağmen bir çözüm bulunamadığını söyleyen çiftçiler, yetkililerden yardım istedi. Çiftçiler adına konuşan 73 yaşındaki Mustafa Uzuntepe, şunları söyledi: "Bu bölgede yaklaşık 2 bin 500 incir ağacı var. Benim 20 dönüm bahçem var. 300 ağacım var. Önceki yıllarda bölgede 500 ton incir üretimi yapıyorduk. Bölgede etkilenen alan 1500 dönümün üzerinde. Arkadaşların ve benim, herkesin geliri bu incir ağaçları. Benim şu ana kadar yıllık 15 bin TL masrafım oldu. Bu yılki ürünü bekliyordum, elimizden gitti. Bu parayı kimden alacağız? Geçen yıl bu alandaki incirlerden 27 bin TL gelir elde ettim. Bu kadar da masraf yapmadım. Bu yıl 40 bin TL gelir beklerken, sıfır çekeceğiz. 15 bin TL masrafımı ben nereden çıkaracağım? Gördüğünüz bu incirler ne erginleşir, ne de satılır. Çünkü ağaçlarda yaprak kalmadı. Ağaçların tamamı yanıyor ve dalları, yaprakları kuruyor. Jeotermalciler yapıyor sonra da kanununa uyduruyorlar. Kimin, kimin yanında olduğunu biz de şaşırdık. Her taraftan çiftçinin üzerinde baskı var, yeter artık. Bölgemiz bitmiş durumda. Bırakın meyvesini, ağaçlar kuruyor. Bu taşın içinde ağaç yetiştirmek kolay değildir. Dalı yaprağı olmayan ağaçtan ne beklenir. En kısa zamanda bizim zararımızın giderilmesini istiyoruz. Yaklaşık 60 yıldan beri bu işi yapıyorum. Baba mesleğimizdir. Şu ana kadar hiç böyle bir vaka görmedim." BÖLGE KORUMA ALTINA ALINMIŞ Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Dr. Metin Aydın ise, Pamukören Mahallesi'nde 5 adet jeotermal santrali olduğunu, 200'ün üzerinde ise jeotermal kuyusu bulunduğunu belirterek, "Normalde zeytin, yerleşim, tarım ve sulama alanı kanununa göre jeotermallerin bu şekilde alanlara kurulmaması gerekiyor. Pamukören'in bitişiğinden Büyük Menderes Nehri geçmekte. 2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Büyük Ova Projesi çıktı. Yani bu bölge koruma altına alındı. Normalde Büyük Menderes Nehri'ne sağına veya soluna 3 kilometre yakınına herhangi bir şekilde sanayi tesisi ya da jeotermal tesisi yapılması yasa gereği mümkün değildir" dedi.

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