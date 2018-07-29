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İncirin kitabını yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

BUHARKENT Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, sağlık ve faydasıyla dikkat çeken Aydın'ın marka ürünü incirin tanıtımını yapmak, tanınırlığını arttırmak için 'Aydın'ın Balı İncir' adıyla bir kitap yazdı.

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA)BUHARKENT Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, sağlık ve faydasıyla dikkat çeken Aydın'ın marka ürünü incirin tanıtımını yapmak, tanınırlığını arttırmak için 'Aydın'ın Balı İncir' adıyla bir kitap yazdı. Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, bölgenin önemli ürünü olan ve kitabını yazdığı incir hakkında bilgiler verdi. İncirin anavatanının Batı Anadolu olduğunu belirten Özdamar, Buharkent'in de incir üretiminde öne çıktığını söyledi. Bir ürünün satılabilmesi, pazarlanabilmesi ve marka haline gelebilmesi için öncelikle tanınması gerektiğini belirten Özdamar, Öncelikle kamuoyuna, görsel açıdan sunulması lazım. Bu nedenle inciri 4 bakımdan ele aldık. 1'incisi incirin tarihi. 2'incisi sosyal boyutu. 3'üncüsü özellikle üreticilerimize yönelik olarak incir yetiştirme teknikleri ve bakımı. 4'üncüsü yani son bölüm ise incirin ekonomisi. Bu kitapta bize, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu ve değişik üniversitelerden bilim adamlarıyla akademisyenler destek verdi. Bu kitap bir boşluğu doldurmak amacıyla yazıldı. Biz incirin ansiklopedisini meydana getirmeye çalıştık. Her kesimin bu kitabı okuması, anlaması, bir sonuç çıkarmasını arzuluyoruz dedi. TARİHTEN ÖRNEKLER DE VAR Kitapta incirin ilk çağlardaki tarihine de değinildiğini kaydeden Özdamar, İncirde bilinmeyen hiçbir nokta bırakmamaya çalıştık. Ünlü tarihçi Herodot, inciri, gökyüzünün altında yetişen en güzel ürün olarak tanımlamakta. İlk çağlarda bu bölge, Pers İmparatorluğu egemenliği altındayken, dönemin gezgini Strabon, incir yemeyen Persleri ayıplıyor. Diyor ki 'Bunlar tatlı yemeği bilmezler.' Bu da bize gösteriyor ki artık incire nasıl ki ilk çağlarda sahip olmak ve yemek bir üstünlükse, günümüzde de hem gıda olarak hem de insan sağlığı bakımından eşsiz bir gıdanın yetiştiricileri olarak bizler bu ürünümüzle gurur duymaktayız dedi. İncirliova Ziraat Odası yayını olan 330 sayfalık 'Aydın'ın Balı İncir' kitabının, Buharkent Ziraat Odası Başkanlığı'ndan ücretsiz temin edilebileceği belirtildi.

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