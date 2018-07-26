İncirli alt geçidi su birikintisi nedeniyle kapandı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
BAKIRKÖY ve Bahçelievler'i birbirine bağlayan İncirli Alt Geçidi'ni su bastı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan alt geçit suyun tahliye edilmesinden sonra yeniden açıldı.
İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle İncirli Alt Geçidi'ni su bastı. Tıkanan rögarların geri tepmesi sonucu su seviyesi yükselince alt geçit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesi başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından su tahliyesi tamamlandı. Yapılan temizliğin ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.
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