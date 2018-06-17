İncirli alt geçidinde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı (2) (Aktüel)

Araçlarda bulunan 5 kişiyi itfaiye kurtardı Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs ile bir kamyon su birikintesinden geçemeyince mahsur kaldı. Bağcılar-Bakırköy hattındaki minibüste bulunan 5 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri de suyu çekmek için çalışmalara başladı.
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