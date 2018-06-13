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İncirlik Hava Üssünde görev değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

İncirlik Hava Üssünde görev değişimi

Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığında filo komutanı Albay David Eaglin'in görevi Albay Paul Quigley'e devrettiği bildirildi.

Üssün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görev değişimi dolayısıyla hava üssünde komuta devir teslim töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut filo komutanı Eaglin'in komutayı ABD Hava Kuvvetleri 39. Silah Sistemleri Güvenlik Grubu Komutanı Albay Quigley'e devrettiği ve komuta teslim töreninin bir askeri gelenek olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığı adana incirlik

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