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İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platfotmu (TAYDER), Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak İncirlik Üssü'ndeki ABD askerlerinin tutuklanmasını talep etti.

15 Temmuz darbe girişiminde rol alan Adana İncirlik Hava üssünde görevli ve bu görevlilerden sorumlu Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı rütbeli subaylar hakkında soruşturma açılması talep edildi. Şüpheli ABD’li subaylar hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, yurt dışına kaçma ihtimalleri de gözönüne alınarak derhal gözaltı kararı verilmesi ve ifadelerinin ardından tutuklanmaları için mahkemeye sevk edilmeleri istendi.

Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platfotmu (TAYDER), aralarında ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü’nde görevli subayların bulunduğu 11 ABD’li asker hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

60 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde şüpheli ABD’li askerler “FETÖ Silahlı Terör Örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Düzenini ortadan kaldrmaya teşebbüş, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin egemenliğini tehlikeye atma” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Dilekçede gözaltına alınması ve tutuklanması istenen isimler şöyle:

“1-General Joseph VOTEL (ABD Merkez Kuvvetler Komutanı)

2-General John F. Campbell (ABD Eski ISAF Komutanı)

3-Albay Richard H.Boutwell (Nevada 99.Hava Üssü Filo Komutanı)

4-Albay John C. Walker (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

5-Albay Michael H. Manion (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

6- Albay David Eaglen (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

7-Albay David Trucksa (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

8-Yarbay Timothy J. Cook (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

9-Yarbay Mack R. Coker (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

10-Başçavuş Thomas S. Cooper (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

11-Başçavuş Vegas M. Clark (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

12- 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KATILAN VE TESPİT EDİLECEK DİĞER ABD’Lİ ASKERLER”

TAYDER KİMDİR?

TAYDER isimli dernek, faaliyet alanlarını şu ifadelerle açıklıyor:

"Dernek kendisine hukuka uygun yapılanmaya sahip görünüş kazandırmış; bu şekilde kamuoyunu ve devlet kurum ve kuruluşlarını yanıltarak gerek bireylere gerekse devlet kurum ve kuruluşlarına zararlı faaliyetler yürüten hukuka aykırı yapılanmalara karşı; mücadeleci bilince sahip kamuoyunu kendi bünyesinde toplamak ve bilinçlendirmek, anılan türde yapılanmaların mağdurlarına yardım etmek,hukuki ve toplumsal mücadeleyi dernek kişiliği altında yürütmek ve yardımlaşma amacı ile kurulmuştur."

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
sıkıysa yakala :)
darbeyi abd yaptı, bunu bal gibi biliyoruz. ama hayal kurmamak lazım. abd dünyanın patronu. patrona kafa tutmak için inşaattan başka şeyler de yapmak lazım. inşaatla Türkiye bu kadar gelebildi. Sonuç hüsran kriz. Evet IMF ye borcumuz yok ama uçan kuşa bile var.
Heee o adımı da atın Suriye'de ananızı bellesinler her gün yüzlerce asker cenazesi gelsin malsınız mal
iste bu yaa ..anlariklari dilden konusun abi dinsizin hakkindan imansiz gelir..
HELAL OLSUN.
SİZ BU ASKERLERİ YAKALAYIP TUTUKLAYIN BENDE ÖLENE KADAR AKP LİYİM
Boş boş show yapıyorsunuz yemezler o adamlara dokunamayız maalesef! Keşke incirlik kapansa da içimize çöreklenmis bu Abd'den kurtulsak.
Hadi Başkan, Fetöcüler orada bak, "inlerine giricez "diyordun, işte in, buyur gir.
hadi alın görelim maçanzı :)
İncirlik Üssünü Kapatın, Koynumuz'da Yılan Besliyoruz Resmen..!!!
Reis dik dur eğilme bu ümmet seninle. Çal mehteri. Dolar aldımda.
şuan için böyle bir karar almamız imkansız... Ülke batar!
yalan haber yaparak ne keyif alıyorsunuz gerek varmı bunlara_?
Çok isabetli bir hamle.. iddialar doğru.. Derhal işlem yapılmalı..
Kısaca Amerika'ya savaş aç diyorsun yani
Tutuklasınlar oyum akp nin artık ama tutuklayamazlar
bir tane papaz ile basa cikamadik 11 tane ust rutbeli ile artik basimiza neler gelir siz dusunun )))) reklam kokan hareket bunlar papaz icin sallamadilar bile bizi incirlik icin neler yaparlar siz dusunun
al abi kafasına çuvalda gecir ben ak partiye oy vermedim ama ülkemin yanındayım
Helal olsun valla. İnşallah tutuklanırlar.
Gereksizin biri keki fazla yemiş ampul yanmiş belki odullendirilirim diye show yapmış bende yarın savcılığa gidip Trump i şikayet edecem yakalama kararı cikartsinlar
Komikmiş güldük hadi dağılın
Başınada çuval geçirerek alsalar keşke Dünyaya rezil etseler....
reklamın iyisi kötüsü olmaz ama bu dahada kötü.
hiii? eminmiyiz.?
İŞTE OLMASI GEREKEN BU
amerika savaş çıkarır bence bunlar olursa dünya savaşı başlar gibi
böyle yapilmaz böyle yapılir
Aynen tutuklansınlar.Ben de 10 litre kola alıp dökeceğim, su ile karıştırıp duble yapıp döküp saçacağım. Ayı öttüren
cok guzel bır tespıt hemen geregı yapılsın
bunu yapmaları zor zaten kriz ciddi bir de bu gerçekleşirse abd ile savaşın eşiğine geliriz ! etrafımızda zayıf düşmemizi bekleyen bir sürü çakal var !!!
Geç bile kalındı. Samimi değil bu avukat. Sırf siyasi argüman olsun elimiz kuvvetlensin diye yapıyorlar. Yoksa 16 temmuz sabahı başlamak lazım dı bu işe.
Kim olursa olsun bü güzelim ülkemize kalkan eller kırılsın
Şimdiye kadar aklınız neredeydi ?
Hain darbede abdnin parmağı olduğu kesin.Bunu ıspatlayacak deliller ortaya konarak tutuklanmalari gerekir.Amerikanın Türkiyenin yolgecen hani olmadığını,saygı duyulması gereken güçlü bir devlet olduğunu anlamasinin zamani geldi.
Bir Amerikalı bunu şöyle yorumlar aklının ucundan bile geçirme..
Keşke yapılabilse ama o zor iş malesef.
mynet yorumlarımı nıye yayınlamıyosun ısınızemı gelmıyo
şampiyon biraz yavaş:)
hadi bakalım inşallah
hemen geregı yapılsın
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