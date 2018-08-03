İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

15 Temmuz darbe girişiminde rol alan Adana İncirlik Hava üssünde görevli ve bu görevlilerden sorumlu Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı rütbeli subaylar hakkında soruşturma açılması talep edildi. Şüpheli ABD’li subaylar hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, yurt dışına kaçma ihtimalleri de gözönüne alınarak derhal gözaltı kararı verilmesi ve ifadelerinin ardından tutuklanmaları için mahkemeye sevk edilmeleri istendi.
Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platfotmu (TAYDER), aralarında ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü’nde görevli subayların bulunduğu 11 ABD’li asker hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
60 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde şüpheli ABD’li askerler “FETÖ Silahlı Terör Örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Düzenini ortadan kaldrmaya teşebbüş, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin egemenliğini tehlikeye atma” suçlarından cezalandırılmaları istendi.
Dilekçede gözaltına alınması ve tutuklanması istenen isimler şöyle:
“1-General Joseph VOTEL (ABD Merkez Kuvvetler Komutanı)
2-General John F. Campbell (ABD Eski ISAF Komutanı)
3-Albay Richard H.Boutwell (Nevada 99.Hava Üssü Filo Komutanı)
4-Albay John C. Walker (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)
5-Albay Michael H. Manion (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)
6- Albay David Eaglen (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)
7-Albay David Trucksa (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)
8-Yarbay Timothy J. Cook (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)
9-Yarbay Mack R. Coker (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)
10-Başçavuş Thomas S. Cooper (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)
11-Başçavuş Vegas M. Clark (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)
12- 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KATILAN VE TESPİT EDİLECEK DİĞER ABD’Lİ ASKERLER”
TAYDER isimli dernek, faaliyet alanlarını şu ifadelerle açıklıyor:
"Dernek kendisine hukuka uygun yapılanmaya sahip görünüş kazandırmış; bu şekilde kamuoyunu ve devlet kurum ve kuruluşlarını yanıltarak gerek bireylere gerekse devlet kurum ve kuruluşlarına zararlı faaliyetler yürüten hukuka aykırı yapılanmalara karşı; mücadeleci bilince sahip kamuoyunu kendi bünyesinde toplamak ve bilinçlendirmek, anılan türde yapılanmaların mağdurlarına yardım etmek,hukuki ve toplumsal mücadeleyi dernek kişiliği altında yürütmek ve yardımlaşma amacı ile kurulmuştur."
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