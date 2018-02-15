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Alparslan Kuytul iddiası olay yaratacak! İncirlik Üssü'ne saldırmak isterken yakalanan teröriste ders vermiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Adana’da İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneğine bombalı eylem yapmayı planladığı belirlenerek 7 ay önce keşif yaparken yakalanıp tutuklanan Rusya vatandaşı DEAŞ'lının bir süre önce tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un sohbetlerine katılıp ders aldığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, Niğde ve Elazığ'da 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D, İdris B, Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi, geri kalan zanlılara ise adli kontrol kararı uygulandı. Zanlıların ifadelerinin alınması sırasında bir örgüt üyesi yaklaşık 7 ay önce Adana'da İncirlik Hava Üssüne ve Alevi derneklerine bombalı eylem yapmak için keşif yaptığı sırada yakalanan Rusya vatandaşı Renat Bakiev'in de vakfa gelerek derslere katıldığını Alparslan Kuytul'un sohbetlerini dinlediğini, ondan ders aldığını itiraf etti.

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İNCİRLİK ÜSSÜ VE ALEVİ DERNEKLERİNE KEFİŞ YAPARKEN YAKALANMIŞTI

Bakıev'in Suriye'ye gidip DEAŞ'a katıldığı ve Adana'da eylem yapacağı istihbaratını alan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri uzun süre takip yapmış Bakıev'in İncirlik ve Alevi dernekleri etrafında bisikletle gezerek keşif yaptığını saptamış daha sonrada 1 Ağustos'ta şahsı Alevi derneği önünde yakalamıştı. Yapılan sorgulamada ise Renat Bakiev’in kiraladığı bisikletle birlikte 5 Ocak Meydanında bulunan Alevi derneğindeki vatandaşlara kanlı eylem yapmak için derneğin çevresinde keşif yaptığı belirlenmişti. Ayrıca Bakiev’in İncirlik Hava Üssü’ne drone ile birlikte ABD’ye ait bir uçağa bombalı eylem yaparak düşürmeyi, başaramadığı takdirdeyse üstte ABD’li askerlerin olduğu bir yeri patlatmayı planladığı tespit edilmişti. Bakıev'in Rus yapımı olan anlık mesajlaşma programı Telegram üzerinden drone satın almak için diğer terör örgütü üyelerinden 2 bin 800 lira para istediği de ortaya çıkmıştı.

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VAKIFLA BAĞLANTISINI KABUL ETTİ

Kentte bulunduğu süre içinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'ndan sohbetlere katıldığı tespit edilen Bakiev'in, sorgusunda buradaki sohbetlere katıldığını kabul ederek, "Onlarda hilafeti savunuyor o yüzden burada olduğum sürece onların sohbetine katıldım. Alparslan Kuytul'un sohbetlerini dinledim" dediği öğrenildi.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR"

Anadilinin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Türkçe'yi çok iyi derece de kullandığı öğrenilen Renat Bakiev'in terör örgütü DEAŞ'a katıldığı ve eylemlerini icra ettiği için Rusya tarafından interpol aracılığıyla kırmızı bültenle de arandığı ortaya çıktı. 10 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen Bakıev terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı.

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Alparslan Kuytul adana İncirlik Üssü DEAŞ furkan vakfı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Nasıl bir yönlendirmedir bu? Adamı karalamak için yapılmadık şey kalmadı. Nedir ne değildir gizli kimliğini bilemem ama gördüğüm okuduğum kadarı ile böyle biri olduğunu düşünmüyorum. Adamın sohbetine git pkk ajanı olarak sonrada Askerimize salsırısını filan tespit et sonrada Bu adamın derslerine katılmış öyle ise Bu adamın pkk bağlatısı var de. Çamur at izi kalsın kampanyası.
@armog 15 temmuz saldırısında fetoyu savunan sözleri sarfeden, afrin operasyonunu desteklemeyen konuşmalar yapan furkan vakfıda feto terör örgütünden farksızdır.geç bile kalındı.dinimizi istismar ederek kullanarak etrafına topladığı kişilerin beynini yıkamaya çalışsada eninde sonunda günahları kendi boynuna dolandı.
@telase06 Ben burada Furkan Vakfını savunmuyorum varsa düşünce özgürlüğü saygı duyarım Ateistler bile din hakkında hakarete varan düşüncelerini özgürce söyleyebiliyorlarsa herkes söyleyebilmeli ucu hükümete dokunduğunda bu haberde olduğu gibi algı operasyonları ile tak diye insanları bitiriyorlar. 15 Temmuz meselesinde haklı olabilirsin ama bu haberde adamın sohbetini dinleyen birinin yapmayı planladığı saldırıyı algı ile direk Alparslan kuytul ile ilişkilendirip adamı yoketmeye çalışıyorlar. Zaten saldırgan DAES mensubu.DAES Furkan Vakfını Tekfir listesine almıştır. Yani bu Vakfa kafir diyor.
@telase06 buurl.com/iftiralar orada en sonda bir video var, kesin eminsen amin de Afrin meselesine gelince. İşin doğrusu burada https://www.youtube.com/watch?v=06cHL-KQ268
İktidarı eleştirene kadar bişey yok ama artık içine sıgmaz yüreğin daralır da gerçekleri söylemek zorunda kalırsan teröristsin, vatan hainisin, bölücüsün, cinsel istirmacısın say oğlu say. Baksan adalet sarayları içleri adalet zindanları gram hukuku adalet arada bulasın.
böyle bütün vakıf adı altında olan grupların derneklerin illagel vs. iş içinde olanlar vardır bunların hepsinin devlet tarafından incelenmesi gerekir ve incelensinler illada bir suçmu etsinler ondan sonra yakalansınlar devletimiz büyük bir devlettir şeref onur haysiyet namuslu şahsiyet dünyada tek ulus devleti halkını din dil irk lisan gözetmeden tek bayrak altında her vatandaşını kolluyan başka bir devlet yok
15 temmuz saldırısında fetoyu savunan sözleri sarfeden, afrin operasyonunu desteklemeyen konuşmalar yapan furkan vakfıda feto terör örgütünden farksızdır.geç bile kalındı.dinimizi istismar ederek kullanarak etrafına topladığı kişilerin beynini yıkamaya çalışsada eninde sonunda günahları kendi boynuna dolandı.
yavv hee hee KARALAMA İFTİRA yavv hee heeee
@benav_2016 la ne karalaması 15 temmuz sözlerini dinle hayırdır sende mi onlardansın ?
adamın elinde teröristmetre mi var da gelenleri tespit etsin. vakıftan pek haz ermem ama gerçekten bu kadarı da fazla...
Bakara 256 ve Lokman 15 gibi apaçık ayetler ortada dururken, uyduruk rivayetleri Kuran'a tercih edip, ''mürted öldürülür'' diyen diğer bütün din adamları da gözaltına alınsalar keşke... Ülkeye verdiğiniz zararın haddi hesabı yok. İnsanları Kuran yolundan saptırmanız yetmiyormuş gibi, bir de uyduruk rivayetleri Kuran'a rağmen ortak tutup, (ortak koşup) bozuk bir din algısı oluşturuyorsunuz.
Devletin işi ne böyle dernek ve kurumları gizliden denetle bulursan en ufak yamuğunu hemen yamult kahveleri.
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