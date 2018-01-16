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İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 19:33 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Suriye'deki gerginliğin ardından gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde, 11 kargo uçağı, apronda park halinde görüldü.

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde, gün içinde uçuş hareketliliği olmadı.

Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan üste, askeri ve sivil taşıtlarla rutin görevler yürütüldü. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 11 kargo uçağının, apronda ve park yerlerinde olduğu gözlendi.

ABD'li bazı askeri görevlilerin, kargo uçaklarının etrafında çalışması da dikkat çekti. Üs bölgesinde savaş uçağı ve insansız hava aracı ise görülmedi.

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Anahtar Kelimeler:
kargo Suriye İncirlik Üssü

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