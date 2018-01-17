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İncirlik'teki o patriotlar böyle görüntülendi!

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 11:27 | Son Güncelleme 8 saat önce

Suriye tarafından gelebilecek olası füze ve uçak saldırısı tehdidine karşı Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne kurulan Patriot füze savunma sistemi hala aktif olarak görev yapıyor.

Türkiye'nin NATO'dan talep etmesiyle 2013'te Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e kurulan Patriot Hava Savunma Sistemleri, Suriye'den bölgeye gelebilecek hava saldırısına karşı konuşlandırıldı. ABD'lilerin Gaziantep'e, Almanların ise Kahramanmaraş'a kurduğu füzesistemleri görev süresi sona erince ülkelerine döndü. Körfez Savaşı'nda aktif rol oynayan ve halen Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin uçakları ile insansız hava araçları bulunan ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde, ilk önce Hollanda Patriot füze savunması sistemi kurmuş, bu ülke görevi 2015'te İspanya'ya devretmişti. Türkiye'de sadece İncirlik Üssü'nde bulunan savunma sistemi aktif olarak hava saldırılarına karşı görev yapıyor.

64 YILDIR FAALİYETTE

İncirlik Üssü, 1954 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak olarak kullanıma açıldı. Yönetimi ve denetimi TSK'da olan İncirlik, aynı zamanda NATO'nun önemli bir bölgesel depo üssü. Adana'da kentin doğu yakasında kalan üs, Akdeniz'e 56 kilometre uzaklıkta.

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Anahtar Kelimeler:
NATO incirlik Suriye adana patriot

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
abd ile bu kadar şahsi ekonomik bağlantısı olan biri incirlikten türk birliklerini bombalamaya kalkan uçaklara bile izin verir
kaç senedir bu savunma sistemi hali hazırda bekliyor
Kendi topraklarımızdan havalanan patriotlarla bizim uçaklarımızı vururlar artık. Alkışşş çocuğuma, ne güzel yaptı.
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